أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 17-9-2023

سجل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في وذلك مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 17-9-2023.



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وحسبما ذكر تقرير مصرفي فإن أعلى سعر دولار أمام الجنيه كان في مصرف أبوظبي الإسلامي

وأظهر سعر الدولار مقابل الجنيه ثباتا مقابل الجنيه في معظم البنوك المصرية لأكثر من 3 شهور وحتي مستهل تعاملات اليوم .

أقل سعر

استقر أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع مع بداية تعاملات اليوم الأحد 17-9-2023 في البنوك المصرية.

ووصل أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه داخل عدد من البنوك المصرية منها “التنمية الصناعية ومصر والأهلي المصري”.



استقرار السعر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد17 -9-2023 بدون أي تغيير داخل الجهاز المصرفي المصري منذ أكثر من 3 شهور.

سعر البنك المركزي



وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه حوالي 30.84 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري

سعر القطاع الخاص



وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك القطاع الخاص لنحو 30.85 جنيه لشراء و 30.95 جنيه للبيع داخل بنوك " المصري لتنمية الصادرات، التجاري الدولي CIB،بلوم،المشرق، قطر الوطني الأهلي QNB،كريدي أجريكول، الاسكندرية، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد".

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه في ميد بنك ليسجل 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.



تحويلات مع بنوك عربية

ويعتزم الجهاز المصرفي ضمن تكليفات البنك المركزي المصري لتوسيع دائرة التعاملات الرقمية باعتباره أحد التوجهات الرئاسية لإحكام الرقابة علي التداولات النقدية بالعملة المحلية أو الأجنبية وتعظيم استفادة المواطنين من الخدمات البنكية المتطورة.



وكشفت مصادر مصرفية عن اعتزام البنك المركزي المصري؛ وجود مباحثات مع مصارف مركزية على مستوى 3 دول عربية لربط تطبيق " انستاباي" الذي يقوم بالتحويلات البنكية للعميل بين البنوك المصرية وبعضها؛ ليتم التحويل بين البنوك المصرية و بعض البنوك العربية الأخرى.وفقا لتحركات البنك المركزي والتي تتضمن ربط تطبيق "انتساباي" مع بنوك بلدان " السعودية والإمارات والأردن" لتيسير عمليات التحويل النقدي للعمالة المصرية في الخارج وهو ما يعني وصول الأموال لحظيا للمحافظ المالية بالعملة العربية أو ما يقابلها بالجنيه المصري.



تتضمن التحركات حسبما كشفته مصادر مصرفية لـ صدي البلد، عن وجود ارتباطا مع نظام " سويفت العالمي" لإحكام الرقابة على عمليات تحويل الأموال والتأكد من خلوها من أي شبهات لأي معاملات غير شرعية أو قانونية كغسل الأموال و تمويل الإرهاب وغيرها.



قالت المصادر إن تفكير البنك المركزي المصري في تلك الخطوات جاءت لمواكبة التطورات التكنولوجية و زيادة مستويات الخدمات المقدمة للجمهور وإعطاء أكثر من ميزة لعمليات تحويل الأموال من خارج البلاد بأكثر من طريقة تقليدية.



كان البنك المركزي المصري قد اعلن في وقت سابق عن وصول إجمالي المعاملات المالية داخل البنوك باستخدام تطبيقات الموبل لـ 300 مليار جنيه بواقع 3.8 مليون محفظة خلال 15 شهرا وتحديدا في الربع الثالث من العام 2022/2021 حتي نهاية العام المالي 2023/2022.

مباحثات مع بنك ABC



وفي وقت سابق استقبل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، الصديق عمر الكبير رئيس بنك ABC وصائل الوعري الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك وعمرو ثروت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ABC مصر ، لدعم العلاقات مع الجهات الرقابية لتعزيز دور القطاع المصرفي في الأنشطة الاقتصادية وتهيئة المناخ الجاذب والداعم للاستثمار.



وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي اليوم الأحد ، أن اللقاء جاء من أجل رفع معدلات النمو الاقتصادي في مصر بما في ذلك تطور القطاع المصرفي المصري والفرص الواعدة للاستثمار الأجنبي وسبل التعاون المشترك من خلال تبادل الخبرات.

وأعلنت مجموعة ABC عن خطط توسعية في السوق المصري، بعد اكتمال الاندماج القانوني مع بنك بلوم مصر أوائل العام، ما ساهم في زيادة الحصة السوقية لبنك ABC مصر ورفع إجمالي الأصول ليترجم ثقة المساهمين بالقطاع المصرفي المصري، ما سيؤدي أيضاً إلى تقديم أفضل الخدمات مدعومةَ بشبكة أكبر من الفروع وأجهزة الصراف الآلي.



الخدمات الرقمية



كما لدى البنك رؤية طموحة لتقديم المزيد من الخدمات الرقمية المبتكرة وحلول الدفع الرائدة التي توفرها شركة الخدمات المالية العربية (AFS) أحد الأذرع التقنية التابعة للمجموعة.