انبعاث بابل.. كتاب يرصد أهم ما كتب عن مركز حضارة بلاد الرافدين

صدر حديثًا عن دار قناديل للنشر والتوزيع، كتاب «انبعاث بابل»، تأليف: روبرت كولدفاي، وترجمة: تُـقى محمد الخفاج.

يعدُّ هذا الكتاب إنجيل التنقيبات البابلية، فقبل أن يظهر (روبرت كولدفاي) المهندس والرسَّام والمنقب، كانت عمليات التنقيب العشوائية هي السائدة في عالم الآثار، وكان البحث عن الكنوز هو الهدف الأسمى لها، وكانت الأنفاق تحت التلال الأثرية تحطم تسلسل الطبقات وتتلف التاريخ، حتى جاء كولدفاي، فبنى علم آثار حديثًا ومتقنًا وحسَّاسًا.

في هذا الكتاب عصارة لما فعل كولدفاي في بابل، وما أنجزه وغامر فيه ونجح به خطوة بخطوة، لذلك يُعدُّ هذا أهم ما كُتب عن بابل؛ لأنَّه كُتب بقلم أهم من نقَّب فيها، والأكثر دقةً وكفاءة والأشد حرصا بين كل من وطأت أقدامه أرضها.

الكتاب الحافل بالصور والمخططات والخرائط والمتابع لكلِّ الأدوار الحضرية للمدينة الشهيرة، مِمَّا لا يغتفر للآثاري أن يتخطَّاه أو يغفل عنه، فهو أوَّل مدرسة في التنقيب الآثاري الحديث لأعرق مدن الإنسان على الأرض.