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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

لاعب الزمالك السابق: لم نحترم أرتا سولار وغيرت وجهة نظري في أوسوريو

صدى البلد

أبدى عصام مرعي، نجم الزمالك السابق حزنه الشديد على خسارة الفريق الأبيض، خلال مواجهة اليوم أمام أرتا سولار الجيبوتي، في ذهاب دور ال32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

قال عصام مرعي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج بلس 90، الذي يقدمه الإعلامي أمير هشام: "احترام الخصم أهم شيءٍ، رأيت في المباراة أخطاء كثيرة، منها التشكيل وعدم تركيز اللاعبين بشكل غريب".

وأضاف: "رأيت المساحات التي كانت خلف المدافعين.. كنت على قناعة في البداية بالمدير الفني الكولومبي أوسوريو ولكني غيرت وجهة نظري اليوم".

وأكمل: "اللاعبون بعيدون تماما عن تركيزها وحتى التغييرات ليست متزنة.. نحن لم نحترم المنافس".

وأردف: "أتمنى عودة محمد عواد مرة أخرى، مستوى محمد صبحي سيء جدا، وأيضا حسام عبدالمجيد وخط الدفاع غير مناسبين للمباراة".

وشدد: "لازم المدرب يوظف شيكابالا صح ويستفاد بخبرته صح.. الزمالك يقدر يكسب بنتيجة كبيرة في العودة خاصة وأن المنافس ضعيف جدا جدا، ولا يوجد أي عذر للاعبين لتلقي هذه الخسارة".

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