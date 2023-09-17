انتخابات الزمالك.. مفاجأة بشأن الطعن ضد فاروق جعفر وحسين لبيب

أكد ماجد الحنبلي المرشح على رئاسة نادي الزمالك، أن الطعن المقدم منه ضد فاروق جعفر وحسين لبيب المرشحان على نفس المنصب، بسبب عدم تطبيق المعايير الانتخابية وليس صدام مع أي شخص.

وتابع الحنبلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "هناك بعض الأعضاء سعداء بخطوة الطعن ضد الثنائي".

وأضاف ماجد الحنبلي: "فاروق جعفر فقد شرط الترشح، بعد تلقيه حكم بالحبس 3 سنوات ولم يتم رد اعتباره، بالإضافة إلى أن حسين لبيب لم تتحول عضويته من رياضي إلى عضو عامل".

واختتم: "حال استمرار ترشح الثنائي ونجاح أحدهما، لن أطعن ضده مرة أخرى، وسوف أدعمه حرصًا على استقرار نادي الزمالك، وسوف نعلي مصلحة النادي".