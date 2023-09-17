مدير مستشفى إهناسيا: لدينا 174 سريرا وغرف عمليات بأحدث الأجهزة.. فيديو

أجرى الإعلامي يوسف الحسيني، خلال تقدمه برنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، لقاء مع الدكتور أسامة عبدالله أسامة، مستشفى إهناسيا.

وقال الدكتور أسامة عبدالله أسامة، مستشفى إهناسيا،: "مستشفى إهناسيا تابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة"، لافتا: "الرئيس السيسي افتتح المستشفى خلال زيارته لمحافظة بني سويف".

وأضاف: "المستشفى تضم 174 سرير منهم 18 سرير رعاية مركزة، وهناك غرفة عزل، والمستشفى تخدم قطاع كبير جدا من المرضى في محافظة بني سويف، وهناك 5 غرف عمليات كبرى مجهزة بأحدث الأجهزة".

وأشار أسامة عبدالله أسامة، إلى أن المستشفى يخدم أكثر 480 ألف نسمة بمركز إهناسيا.