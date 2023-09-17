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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم: التسجيل بتنسيق الدبلومات الفنية 2023 من هنا .. رابط مباشر للطلاب لتقليل الاغتراب 2023

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

التسجيل بتنسيق الدبلومات الفنية 2023.. من هنا
قرّر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام "3 - 5 سنوات" - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية")، لتنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر الجاري؛ حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

بنات جامعة عين شمس تعلن تعليمات هامة للطلاب الجدد
قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس عن بدء تحويلات المرحلتين الاولي والثانية وذلك للطلاب التي لم تستفد مسبقًا.

كليات جامعة القاهرة تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب
أعلنت كلية الآثار جامعة القاهرة ، تعليمات هامة لطلاب الثانوية العامة الجدد بالعام الدراسى الجديد ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

 

رابط مباشر للطلاب لتقليل الاغتراب 2023
تقليل الاغتراب 2023 لطلاب المرحلة الثالثة هو أكثر الأشياء التي تتصدر محركات البحث الآن، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، لطلاب الثانوية العامة للدورين الأول والثاني.

 

بدأت كلية الهندسة جامعة عين شمس في استلام الأوراق الخاصة بالطلاب الجدد المقبولين بكلية الهندسة حتى يوم الإثنين الموافق 18سبتمبر 2023 وذلك للطلاب الجدد المرشحين للكلية للعام الجامعي 2023\2024.

 

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