إبراهيم عبد الجواد: الزمالك قادر على حسم الصعود أمام أرتا سولار

قال الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، إن الزمالك قادر على هزيمة أرتا سولار، في مباراة العودة ببطولة كأس الكونفدرالية.

وكتب إبراهيم عبد الجواد، من خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”: ‏الزمالك قادر علي حسم الصعود في لقاء العودة.. المسئولية الأكبر خلال الفترة القادمة ستكون علي عاتق لاعبي الزمالك.



وتعرض نادي الزمالك للهزيمة من أرتا سولار، بهدفين دون رد، على ستاد عزام، في دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية في مباراة الذهاب.

وسجل أرتا سولار هدف التقدم، في بداية الشوط الثاني، بأقدام جابريل دادزي.

وأحرز أرتا سولار الهدف الثاني، في الدقيقة 60، من تسديدة قوية بأقدام دواليه محمود البيه.