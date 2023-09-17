الناتو: طلبات أوكرانيا من الأسلحة والذخائر تتجاوز قدراتنا

اعترف رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" روب باور، بأن طلبات أوكرانيا من الأسلحة والذخائر وكذلك حجم المنتجات الدفاعية المستخدمة في أوكرانيا، تتجاوز قدرات الحلف.

وقال روب، خلال المؤتمر السنوي لرؤساء الأركان العامة لحلف شمال الأطلسي في النرويج، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم، "إن أحجام المعدات العسكرية والذخيرة التي تطلبها أوكرانيا هائلة، وحجم المنتجات المستخدمة (في النزاع بأوكرانيا) تتجاوز قدراتنا الإنتاجية".

وأشار إلى أن دول "الناتو" التي تقرر توريد الأسلحة والذخيرة إلى كييف بحاجة إلى التفكير في المخاطر المرتبطة بمثل هذا القرار على أمنها وأمن الحلف، داعيا في الوقت نفسه دول الحلف إلى حل قضايا زيادة الطاقة الإنتاجية في قطاع الدفاع بسرعة وكفاءة.

وتقدم الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، مساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ إطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فبراير 2022.