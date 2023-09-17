رئيس الزمالك السابق: عماد البناني أهلاوي.. وأطالب بالتحقيق في بيع إمام عاشور

أكد رؤوف جاسر، رئيس الزمالك الأسبق، إن الوضع الحالي الذي يمر به النادي الأبيض، صعب للغاية ويجب تكاتف الجميع من أجل تخطي هذه المرحلة.



وقال رؤوف جاسر خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت، على قناة « صدى البلد»، إن الوضع الحالى فى الزمالك صعب، وأتمنى من الجميع أن يتكاتف من أجل النادي.

وتابع: "الزمالك في حاجة لجميع أبنائه وكنت أتمنى تواجد لجنة لإدارة النادي لمدة عامين قبل إجراء الانتخابات، بصراحة أنا متحفظ على إقامة انتخابات الزمالك في هذا التوقيت".

وأضاف رؤوف جاسر: "الدكتور عماد البنانى أهلاوي، وللأسف اللجنة الثلاثية لا تستطيع إدارة نادى بحجم الزمالك".

وأكمل: "أرفض بيع أحمد فتوح وسيد زيزو، لأنهما من القوام الأساسي للزمالك، وأطالب المجلس الجديد للزمالك بالتحقيق في بيع إمام عاشور".