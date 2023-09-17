السيسي يعلن حزمة قرارات لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. إحالة رئيس بلدية درنة الليبية للتحقيق وإعلان حالة الطوارئ بالمناطق المنكوبة لمدة عام .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

رئيس بلدية درنة يتوقع أن يصل عدد الضحايا إلى ما بين 18 و20 ألف قتيل

الناتو: ارتفاع أسعار الأسلحة والذخيرة يؤثر على جهود تعزيز الأمن

النرويج: القوات الروسية قرب الحدود أقل مما كانت عليه قبل حرب أوكرانيا

وكالة الطاقة الذرية: إيران ألغت تعيين عدة مفتشين من أصحاب الخبرة

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن عن حزمة قرارات لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين تضمن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية ورفع الحد الأدنى الإجمالي للأجور، ورفع حد الإعفاء الضريبي، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة".

وخاطب الرئيس الشعب المصري قائلاً "إنني أقدر تماما حجم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية، في مواجهة الأعباء المعيشية، الناجمة عن الآثار الاقتصادية السلبية، للأزمة العالمية المركبة التي خلفتها جائحة كورونا، وضاعفتها الحرب الروسية ـ الأوكرانية".

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن رئيس بلدية درنة قال إن عدد الوفيات في المدينة قد يتراوح ما بين 18 و20 ألفا، موضحا أن عدد سكان درنة يبلغ 100 ألف نسمة، وتقدر المساحة المدمرة بالكامل في المدينة بـ100 كم.، فيما أوضح الناطق باسم مركز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، أن الضحايا دفنوا في ثلاث مقابر جماعية.

وأشارت "القبس" إلى أن وكيل وزارة الحكم المحلي أعلن إحالة رئيس بلدية درنة للتحقيق بعد الدمار الواسع الذي لحق بالمدينة جراء سيول تسبب بها الإعصار دانيال. وأضاف المسؤول الليبي أن الحكومة وفرت ميزانية طوارئ، مشيراً إلى أن "الإمكانيات" ستكون متاحة لجميع البلديات خلال أيام.

وقالت "الجريدة" إن مدير مركز مكافحة الأمراض أعلن حالة الطوارئ الصحية لمدة عام في المناطق المنكوبة بالسيول في شرق ليبيا، ونقلت عن المسؤول الصحي قوله إن حالات التسمم في درنة ارتفعت إلى 150 حالة، محذراً السكان من شرب المياه من أي مصدر بالمدينة.

دوليًا، قالت "الراي" إن رئيس الأركان النرويجي الجنرال آيريك كريستوفرشن أعلن أن القوات الروسية المتمركزة في القطب الشمالي بالقرب من النرويج، صارت أقل من العدد الذي كانت عليه قبل غزو أوكرانيا في فبراير 2022 بنسبة "20%" تقريبًا، وفي حديثه بعد اجتماع لوزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي في أوسلو، قال كريستوفرشن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلم "جيداً" أن الحلف لا يشكل تهديداً لروسيا.

وذكرت "الأنباء" أن الأدميرال الهولندي روب باور، رئيس لجنة القوات المسلحة في "الناتو"، قال إن "أسعار المعدات العسكرية والذخيرة في ارتفاع حالياً، ونحن ندفع الكثير ولكن من أجل النتيجة نفسها". وأضاف: "هذا يعني أننا لا نستطيع التأكد من أن زيادة الإنفاق على الدفاع سيؤدي فعلياً إلى تعزيز الأمن أكثر".

وأفادت "الوطن" بأم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي، السبت، قال إن إيران أبلغتهم بقرارها إلغاء تعيين عدة مفتشين من الوكالة من أصحاب الخبرة، مضيفاً أن "هؤلاء المفتشون من بين الأكثر خبرة في الوكالة، ويتمتعون بمعرفة فريدة في مجال تكنولوجيا التخصيب".

