تحذير من توقف تناول الدواء عند تحسن حالتك المرضية.. تفاصيل

نشرت هيئة الدواء المصرية علي صفحتها الرسمية بالفيسبوك منشورا عن توقف تناول الدواء عند تحسن حالة المريض.



وأكدت هيئة الدواء أنه يمكنك التوقف عن تناول الدواء بمجرد أن تشعر بتحسن.​

ولكن في حالة استخدام الدواء الموصوف، يجب استكمال الجرعات كما هو محدد حتى النهاية، حتى إذا كنت تشعر بتحسن، حيث إن قطع العلاج المبكر قد يؤدي إلى عودة الأعراض أو تفاقم الحالة.​

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وأكدت هيئة الدواء المصرية أهمية اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما توصي باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء، حيث أن الصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.​