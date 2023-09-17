خبير تحكيمي: الأهلي لا يستحق ركلة جزاء أمام اتحاد العاصمة

علَقَ الخبير التحكيمي محمد صلاح عبد الفتاح على الحالات التحكيمية في مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري بالسوبر الإفريقي والتي خسرها المارد الأحمر بهدف نظيف .

وقال محمد صلاح عبد الفتاح، في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة "TeN": "الأهلي لا يستحق ركلة جزاء أمام اتحاد العاصمة الجزائري ، حيث أن محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق الأحمر سقط وسط مدافعي الفريق الجزائري، لكن لم يكن هناك احتكاك منهما تجاهه" .

وأضاف: "قرار الحكم الجابوني بيبر أتشو بشأن إلغاء الهدف الذي سجله محمود عبد المنعم كهربا مهاجم النادي الأهلي صحيح، حيث كان هناك احتكاك من اللاعب تجاه حارس مرمى اتحاد العاصمة".

وفجَرَ الخبير التحكيمي محمد صلاح عبد الفتاح مفاجأة كبرى حيث أكد أن الحكم الكونغولي چان چاك ندالا كان المرشح الأول لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري ، قبل إسناد المهمة لبيبر أتشو ".