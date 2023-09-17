عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبير تحكيمي: الأهلي لا يستحق ركلة جزاء أمام اتحاد العاصمة

محمد صلاح عبدالفتاح
محمد صلاح عبدالفتاح

علَقَ الخبير التحكيمي محمد صلاح عبد الفتاح على الحالات التحكيمية في مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري بالسوبر الإفريقي والتي خسرها المارد الأحمر بهدف نظيف .

وقال محمد صلاح عبد الفتاح، في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة "TeN": "الأهلي لا يستحق ركلة جزاء أمام اتحاد العاصمة الجزائري ، حيث أن محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق الأحمر سقط وسط مدافعي الفريق الجزائري، لكن لم يكن هناك احتكاك منهما تجاهه" .

وأضاف: "قرار الحكم الجابوني بيبر أتشو بشأن إلغاء الهدف الذي سجله محمود عبد المنعم كهربا مهاجم النادي الأهلي صحيح، حيث كان هناك احتكاك من اللاعب تجاه حارس مرمى اتحاد العاصمة".

وفجَرَ الخبير التحكيمي محمد صلاح عبد الفتاح مفاجأة كبرى حيث أكد أن الحكم الكونغولي چان چاك ندالا كان المرشح الأول لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري ، قبل إسناد المهمة لبيبر أتشو ".

الأهلى اتحاد العاصمة السوبر الإفريقي محمد صلاح عبد الفتاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد توجه نداء عاجلا لسكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

منح وعلاوات وإعفاء ضريبي| 8 هدايا من الرئيس السيسي للشعب المصري.. وبشرى للمعاشات ومحدودي الدخل

زيادة جديدة لأصحاب المعاشات| التأمينات تعلن قيمة الزيادات خلال ساعات

قرار عاجل بشأن أول يوم دراسة في جميع مدارس الجمهورية

لو موظف حكومي أو خاص|اعرف مرتبك هيزيد كام ومفاجأة من القومي للأجور

600 جنيه علاوة غلاء المعيشة.. شروط وموعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة

عقب خسارة السوبر الإفريقي| شوبير يعلن رحيل ثلاثي الأهلي قبل إغلاق سوق الانتقالات.. تفاصيل

ليس إعصار دانيال.. مفاجأة صادمة في سبب كارثة مدينة درنة

ترشيحاتنا

سعر عيار 21 اليوم 17-9-2023 في محلات الصاغة

ليبيا .. إعادة فتح الطريق بين شرق وغرب درنة

وداعا آيفون X.. ميعاد نزول تحديث IOS 17 الرسمي

سرقة سيارات كيا وهيونداي في 17 مدينة أمريكية بسبب ثغرة

رضا عبد العال: الأهلي استحق الخسارة أمام اتحاد العاصمة

وفاة 14 شخصا بينهم أمريكيين في تحطم طائرة بالبرازيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 مشروبات لعلاج الأرق

طريقة عمل كبسة اللحم بالزبيب والخضار

بملابس ملفتة.. نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة جديدة| صور

مصرية أمريكية.. معلومات لا يعرفها أحد عن زوجة محمود حجازي | خاص

فيديو

زيادة المرتبات والمعاشات.. 8 قرارات من الرئيس السيسي لتحسين معيشة المواطنين «فيديوجراف»

بدون زي عسكري.. ظهور غامض للجنرال سيرجي سوروفيكين بمسجد بالجزائر

تقلبات عنيفة.. موقف مصر من اقتراب عاصفة التنين المدمرة

فوق سطوح بيتها.. فنانة مصرية تحتفل بزفافها على الطريقة القديمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

اﻟﻤﺰﻳﺪ