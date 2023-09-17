مش هتكلفك 5 جنيهات .. طريقة عمل الكريب زي المحلات

يعد الكريب إحدى الوجبات السريعة المُحببة للكثير ولذلك نقدّم لكم اليوم طريقة عمل الكريب ..

المقادير

كوب دقيق

سكر

فانيليا

كوب حليب

3 ملاعق زبدة

الكريب

طريقة عمل الكريب الحلو بدون بيض

طريقة تحضير الكريب الحلو بدون بيض

احضري المكونات لتحضير الكريب بدون بيض المذكورة جميعها في وعاء غويط بإستثناء الحليب

ضيفي الحليب وقلبي بشكل مستمر

اضيفي الزبدة حتي تتجانس كل المكونات

ستجدي أن العجينة أصبحت سائلة

احضري طاسة تيفال أو جرانيت وادهينها زيت وبمقدار مغرفة الطعام ضعي من عجينة الكريب علي المقلاه

اتركي الكريب حتي ينضج ويصبح لونه مائل للأحمرار أو البني الفاتح وليس الغامق حتي لا يحترق العجين.



لضمان أن الكريب لن يلتصق اختاري طاسة مُخصصة للكريب أفضل يمكنك شراؤها من أي متجر مخصص للأدوات المنزلية وهي طاسة مفرودة وعلي شكل دائري.

وعندما تقومي بوضع مغرفة من العجينة علي الطاسة تأكدي أولا أنك قمتي بدهنها بالزيت حتي لا يلتصق الكريب وعلى نار متوسطة وليست عالية.