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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل السعال الجاف مرتبط بالعوامل النفسية؟

السعال الجاف
السعال الجاف

يُعرف السعال الجاف بأنه سعال ينتج عنه صوت كحة دون وجود إفرازات مخاطية، وقد يكونناتجًا عن التهابات في الجهاز التنفسي، مثل نزلات البرد أو التهاب القصبات الهوائية، وفي هذه الحالات يكون السعال ناتجًا عن تهيج في الأغشية المخاطية للجهاز التنفسي بحسب ما نشره موقع هيلثي. 

ومع ذلك، يمكن أن يكون السعال الجاف أيضًا نفسيًا أو ناتجًا عن أسباب نفسية، مثل القلق أو الإجهاد النفسي، قد يصاحبه القلق الشديد أو الضغوط النفسية العديد من الأعراض الجسدية.

إذا كان السعال الجاف مرتبطًا بالعوامل النفسية، فإن التركيز يجب أن يكون على إدارة ومعالجة القلق أو الإجهاد النفسي الأساسي. يمكن أن تساعد استراتيجيات التخفيف من الضغط النفسي مثل التمارين التنفسية، الاسترخاء، اليوجا، والعلاج النفسي على تقليل السعال الناتج عن العوامل النفسية.

ومع ذلك، إذا استمر السعال الجاف لفترة طويلة أو ترافق بأعراض أخرى مزعجة مثل صعوبة التنفس، أو الألم، أو الحمى، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتحديد الأسباب المحتملة ووصف العلاج المناسب.

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