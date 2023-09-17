نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ أوسوريو بعد هزيمة الزمالك

وجه الفنان نبيل الحلفاوي، رسالة للمدير الفني لنادي الزمالك اوسوريو، عبر منصة أكس تويتر سابقاً.

‏وكتب: "كولر تلقى هزيمة قاسية من صن داونز فعدل فورا من طريقته وأحرز بعدها الانتصارات والبطولات، ‏على أوساريو بالمثل أن يتخلى عن عناده وعلى الإدارة التدخل، ‏ليس من حقه أن يدفع الزمالك المرشح للبطولة ثمن عناده بالهزيمة على أرض محايدة من سولار. أي مدير فني مصري لن تصل الأمور معه لهذه الدرجة”.

وتعرض نادي الزمالك للهزيمة من أرتا سولار، بهدفين دون رد، على ستاد عزام، في مباراة الذهاب من دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية.

وسجل أرتا سولار هدف التقدم في بداية الشوط الثاني بأقدام جابريل دادزي.

وأحرز أرتا سولار الثاني في الدقيقة 60 من تسديدة قوية بأقدام دواليه محمود البيه.