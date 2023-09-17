قطع الكهرباء وتضرر 120 ألف شخص.. إعصار عنيف يضرب كندا

وصل الإعصار "لي" إلى إقليم نوفاسكوشيا في كندا، محملًا برياح قوية، وأسفر عن غرق الشوارع وتسجيل حالة وفاة وسقوط الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف على طول الساحل الشمالي المطل على المحيط الأطلسي.



ويتحرك الإعصار "لي" شمالاً بعد وصوله إلى البر في لونج يلاند، وهي جزيرة صغيرة جنوب غربي هاليفاكس.

وتسبب الإعصار في فيضانات على الساحل وسقوط أمطار غزيرة، وانقطع التيار الكهربائي في إقليم نوفاسكوشيا الكندي عن نحو 120 ألف شخص.



وبحسب خبراء الأرصاد الجوية لا يزال الأعصار قويًا محملاً برياح تصل في سرعتها القصوى إلى 100 كيلومتر في الساعة وقد تزيد.