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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صورها الخاصة ومحادثاتها السرية.. شاب يهدد فتاة على جروب المنطقة

ارشيفية
ارشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية شاب بدون عمل إلى الجنايات لاتهامه بتهديدها بمحادثات مثيرة ونشر صور خاصة لفتاة بغير رضاها.

 

جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة العمرانية محافظة الجيزة هدد المجني عليها (ط.فلة) لم تتجاوز الـ١٤ عاما بإفشاء وإذاعة صور خاصة لها ومحادثات مثيرة على جروب المنطقة تحصل عليها عن طريق تطبيق التواصل الاجتماعي الانستجرام لحملها على معاشرته وكان تهديده مصحوبا بطلب تقديم مبالغ مالية.

 

كما تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن نقل بجهاز من الأجهزة صور المجني عليها بمكان خاص بغير رضاءها وأذاع صورا مخدشة للشرف تحصل عليها عن طريق تطبيق واتساب وكان ذلك بغير رضاء المجنى عليها.

 

كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بطريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات وأنشأ حساب خاص به على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب جريمته موضوع الاتهامات السابقة.

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