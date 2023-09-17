رضا حجازي يصل الأقصر لإطلاق ثاني فعاليات الحوار المجتمعي حول الخطة الاستراتيجية للوزارة

وصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الأحد، إلى محافظة الأقصر.

تأتي زيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى محافظة الأقصر اليوم ، لإطلاق ثاني فعاليات الحوار المجتمعي حول الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ٢٠٢٤ - ٢٠٢٩ بالتعاون مع "يونيسيف" مصر، وافتتاح عدد من المدارس بالمحافظة، بالإضافة إلى متابعة الاستعدادات النهائية في مدارس المحافظة للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وكان في استقبال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لدى وصوله المحافظة محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية والدكتور صبري خالد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

جدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يقوم بزيارات مستمرة للمحافظات، حيث كان قد قد توجه أمس، إلى مقر ديوان عام محافظة الإسكندرية في مستهل زيارة لمتابعة الاستعدادات في مدارس المحافظة للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وكان في استقبال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لدى وصوله ديوان عام المحافظة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور عربى أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

حيث قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمحافظ بزيارة مدرسة رشدى الصناعية الفنية للبنات، كما افتتح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مدرسة الجمهورية الجديدة، فضلا عن افتتاح معرض "أهلا مدرستى" بمدرسة حسام السيد البهى.

وعقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمحافظ اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة لاستعراض الإجراءات المتعلقة باستعدادات العام الدراسى الجديد.