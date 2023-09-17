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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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يا حبيبتي يا مصر| «صباح البلد» يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح

الكاتبة الصحفية إلهام
الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد» على قناة “صدى البلد”، مقال «لحظة صدق» للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة “الأخبار” ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، تحت عنوان «يا حبيبتي يا مصر».

 

وجاء المقال كالآتي:

أينما تكون في مصر ستجدهم وتتعامل معهم في المحلات وفي المولات والمطاعم يبيعون ويشترون ويتملكون.. اقترب عددهم حسب جهاز التعبئة والإحصاء من 10 ملايين لاجئ، من ليبيا والسودان والعراق واليمن وسوريا ولبنان وجدوا في مصر الأهل والأسرة والمحبة والكرم. 


مصر القلب الكبير فى وطنها العربي وفي قارتها السمراء، تتغير الدنيا وتتغير التحديات وتبقى مصر هى أم الدنيا وقد الدنيا كما وصفها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يقف دائمًا بجوار الأشقاء وقد قالها من قبل "مسافة السكة" قال ونفذ.. فكانت مصر هي العون والسند والملجأ والملاذ، هرع إليها الجميع وقت الشدة والحروب والصراعات الداخلية وغضبة المناخ فى شكل الفيضانات والزلازل.

 
تقول الإحصاءات الرسمية التي أعلنها اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن أعداد اللاجئين فى مصر تصل إلى نحو 9 ملايين شخص، من بينهم 4 ملايين مواطن سودانى وفق آخر رصد قبل الأزمة السودانية الأخيرة  وقد تضاعف هذا الرقم بعد الأزمة. . أما الإخوة السوريين فقد وصل عددهم 1.5 مليون مواطن سورى بصفة رسمية كلاجئين  ومع علاقات النسب والمصاهرة والأهل ففد تجاوز هذا الرقم أضعاف مضاعفة بشهادة المحلات التى افتتحوها والأحياء التي شغلوها  والمهن التي انتشروا فيها.

 
أستطيع بكل سهولة القول أن أعداد اللاجئين فى مصر يعادل تعداد 3 أو 4 دول أوروبية، ولم تقتصر الضغوط على الأشقاء اللاجئين، بل كان عليها أن تستوعب المصريين أبناؤنا القادمين العائدين من هذه المناطق، خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والصراعات فى أماكن أخرى فى العراق وسوريا واليمن وفى أفريقيا خاصة  السودان وليبيا!


وللحق فلا توجد أى بلد فى العالم تحتمل هذا الضغط الشديد على مرافقها وخدماتها ومواردها وقد آن الأوان ليتكاتف الجميع ويقف بجوار مصر التي تتحمل فوق طاقتها وسط معاناة وأزمة اقتصادية طاحنة يمر بها العالم كله ومع ذلك لا تستطيع التخلي عن مساندة الأشقاء باستقبالهم  أو إرسال المساعدات بآلاف الأطنان من المواد الغذائية والطبية، والدعم المادي والعيني كما حدث في ليبيا والمغرب.

 

الضيوف الذين استقبلتهم مصر


مصر تستوعب وتحتوي وتساعد وتستقبل الجميع.. ولكن على دول العالم ان تقف بجوارها وتساندها فهذا حقها ويكفي أن كل هؤلاء الضيوف الذين استقبلتهم مصر لم يهربوا إلى الدول الأوروبية التي تعاني ويلات الهجرة غير الشرعية وتقيم المعسكرات والخيام للاجئين.. 
ستظل مصر دائمًا أم الدنيا وقد الدنيا

إلهام أبو الفتح مصر جهاز التعبئة والإحصاء ليبيا السودان

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يا حبيبتي يا مصر| «صباح البلد» يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح

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