الصومال.. مصرع 30 شخصا من عناصر حركة الشباب الإرهابية

أعلن الجيش الصومالي عن مصرع 30 عنصرا من عناصر حركة الشباب الإرهابية خلال عملية عسكرية في منطقتي سرغو و قدقد .



وقال الجيش الصومالي :" إن قواته تمكنت بالتعاون مع المقاومة الشعبية من استعادة السيطرة على المنطقتين المذكورتين وكبدت عناصر حركة الشباب خسائر فادحة".

وقالت وكالة الأنباء الصومالية، أنه تم خلال العملية العسكرية مصرع 30 من عناصر الحركة حيث تم ضبط مركبتين وعدد من الأسلحة التي كانت بحوزتهم إضافة إلى إحراق أربع مركبات أخرى.



و أكدت الحكومة الصومالية في بيان سعيها جاهدة لاستئصال آفة الإرهاب الذي يعمل على زعزعة الأمن.