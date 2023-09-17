نشرة المرأة والصحة| بعد اللوك الأخير .. إطلالات أثارت ضجة لـ نسرين طافش |شاهد..تحذير من توقف تناول الدواء عند تحسن حالتك المرضية.. تفاصيل

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

تحرص الفنانة نسرين طافش، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

نشرت هيئة الدواء المصرية علي صفحتها الرسمية بالفيسبوك منشورا عن توقف تناول الدواء عند تحسن حالة المريض.

يحتفي العالم اليوم في ال17 من سبتمبر باليوم العالمي لسلامة المرضى، ويحرص العديد من الأشخاص على اتباع نظام صحي ومتوازن يتكون من الخضروات والفواكه للحفاظ على صحتهم