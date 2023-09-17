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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| بعد اللوك الأخير .. إطلالات أثارت ضجة لـ نسرين طافش |شاهد..تحذير من توقف تناول الدواء عند تحسن حالتك المرضية.. تفاصيل

نسرين طافش
نسرين طافش

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

بعد اللوك الأخير .. إطلالات أثارت ضجة لـ نسرين طافش |شاهد

تحرص الفنانة نسرين طافش، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

تحذير من توقف تناول الدواء عند تحسن حالتك المرضية.. تفاصيل

نشرت هيئة الدواء المصرية علي صفحتها الرسمية بالفيسبوك منشورا عن توقف تناول الدواء عند تحسن حالة المريض.

في اليوم العالمي لسلامة المرضى.. 3 طرق طبيعية للحفاظ على صحتك

يحتفي العالم اليوم في ال17 من سبتمبر باليوم العالمي لسلامة المرضى، ويحرص العديد من الأشخاص على اتباع نظام صحي ومتوازن يتكون من الخضروات والفواكه للحفاظ على صحتهم

 

الدواء نسرين طافش اليوم العالمي لسلامة المرضى الخضروات

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