عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

باق 10 أيام.. مظهر يصل بك إلى درجة كمال محبة الرسول

مولد النبوي 2023
مولد النبوي 2023

يحل المولد النبوي 2023 في السابع والعشرين من سبتمبر الجاري، الثاني عشر من ربيع الأول 1445، ويكثر البحث عن الأعمال والمظاهر المشروعة بالمولد النبوي الشريف. 

مظهر يصل بك إلى كمال محبة النبي 

يقول الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر: لقد كان المولد النبوي الشريف إطلالة للرحمة الإلهية بالنسبة للتاريخ البشري كله‏,‏ وعبر القرآن الكريم عن وجود النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رحمة للعالمين وهذه الرحمة لم تكن محدودة، فهي تشمل تربية البشر وتزكيتهم وتعليمهم وهدايتهم نحو الصراط المستقيم، وتقديمهم على صعيد حياتهم المادية والمعنوية, كما أنها لا تقتصر على أهل ذلك الزمان, بل تمتد عبر العصور كلها: (وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) [الجمعة:3].

وتابع: الاحتفال بذكرى مولد سيد الكونين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال وأعظم القربات, إذ هو تعبير عن الفرح والحب للنبي صلى الله عليه وسلم, ومحبة النبي أصل من أصول الإيمان, وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين» (صحيح البخاري 1/41) وقال ابن رجب الحنبلي: محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان وهي مقارنة لمحبة الله عز وجل, وقد قرنها الله بها, وتوعد من قدم عليهما محبة شيء من الأمور المحببة طبعا من الأقارب والأموال والأوطان وغير ذلك..( فتح الباري لابن رجب 1/84).

وأكد علي جمعة أنه لا يتحقق كمال الإيمان لعبد حتى تبلغ محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك القدر الذي أراده صلى الله عليه وسلم من سيدنا عمر رضي الله عنه, وتلك هي الدرجة التي ينبغي لكل مسلم أن يتطلع إليها, وهذا لا تعارض بينه وبين حب الله, فالمرء يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه من جهة الله, فأساس حبنا لرسول الله هو حب الله, وليس هناك مخلوق تجلي الله بصفات جماله وكماله عليه كسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, والإنسان يحب التجليات الإلهية التي كان رسول الله هو المرآة التي تعكسها لنا, فالحب لله وحده, وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل قلوبنا هو حب لله ولا تنافي بينهما.

دعاء اليوم الثاني من شهر المولد النبوي.. 8 كلمات تجبر قلبك وتعوض خسارتك

فضل الدعاء في المولد النبوي الشريف.. وماذا نقول

وشدد عضو هيئة كبار العلماء: لقد كان للتابعين وسلف الأمة مظاهر تؤكد وصولهم إلى درجة كمال محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهذا عبيدة بن عمرو السلماني كان يقول: سلأن يكون عندي منه شعرة -أي من شعر النبي صلى الله عليه وسلم- أحب إلي من كل صفراء وبيضاء أصبحت على وجه الأرض وفي بطنها». قال الإمام الذهبي معقبا: «هذا القول من عبيدة هو معيار كمال الحب, وهو أن يؤثر شعرة نبوية على كل ذهب وفضة بأيدي الناس». ومثل هذا يقوله ذلك الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين سنة, فما الذي نقوله نحن في وقتنا لو وجدنا بعض شعره صلى الله عليه وسلم بإسناد ثابت, أو شسع نعل كان له. أو قلامة ظفر, أو شقفة من إناء شرب فيه! فلو بذل الغني معظم أمواله في تحصيل شيء من ذلك عنده لكنا نعده مبذرا أو سفيها؟ كلا، وقد كان ثابت البناني إذا رأى أنس بن مالك أخد يده فقبلها, ويقول: «يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم». فنقول نحن إذا فاتنا ذلك: حجر معظم بمنزلة يمين الله في الأرض مستة شفتا نبينا صلى الله عليه وسلم لاثما له (سير أعلام النبلاء4/24).

ولفت في حديثه عن الاحتفال بالمولد النبوي إلى أن لكل ذلك وغيره فرحت الأكوان بمجيئه صلى الله عليه وسلم, الجماد, والنبات والحيوان والإنسان, فيا فرحة من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويا لسروره! ولقد أظهرت الأكوان كلها الحب للنبي صلى الله عليه وسلم في منشئه وفي وجوده, ومن ذلك ما قاله: «إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن» (صحيح مسلم 4/2871) إنه يعلمه ويشاهده ويسمعه وهو يسلم عليه, تثبيتا لفؤاده الشريف, وإكراما لمقامه عند ربه, وتدرجا به للاتصال بعالم الغيب, والنبي صلى الله عليه وسلم أمسك حصى فسبح الحصى في يده وأصله في الصحيح, ولكن زاد البيهقي في الدلائل أيضا: أن الحصى لما سبح بين يديه وسمعه أصحابه ناوله إلى أبي بكر فسبح الحصى في يديه وكذلك في يد عمر وعثمان رضي الله عنهم. (مجمع الزوائد 8/992).

وشدد في ختام حديثه عن المولد النبوي: إذن لقد حق لنا أن نفرح برسول الله, ولنحب رسول الله, ونعلم أبناءنا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فما لنا نجاة من الفتن ما ظهر منها وما بطن إلا برسول الله, فلنلتف حول سنته وشريعته ومقامه الكريم, بقلوبنا وعقولنا وسلوكنا, بأموالنا وبأنفسنا, وسبيل ذلك الحب أن نكثر من الصلاة والسلام عليه بالليل والنهار (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) [الأحزاب:56].

المولد النبوي المولد النبوي 2023 الدكتور علي جمعة خاتم الأنبياء والمرسلين نحب رسول الله المظاهر المشروعة بالمولد النبوي احتفال المولد النبوي إجازة مولد النبي مولد النبوي 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بالتزامن مع أنباء عاصفة التنين

الدولار رسميا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر بعد ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

400 جنيه|الذهب في انتظار قرار الحكومة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

راجعة لأيام زمان| أسعار اللحوم مفاجأة في الأسواق والهبوط يتخطى 100 جنيه

قطع الكهرباء وتضرر 120 ألف شخص.. إعصار عنيف يضرب كندا

مرتبات الموظفين عن شهر سبتمبر .. تفاصيل مهمة

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 17-9-2023

رقم مفاجأة على تطبيق المرور ..تفاصيل

موضوعات متعلقة

ما المقصود بحديث «صل صلاة مودع»؟ .. درجته و3 مواعظ نبوية نغفل عنها

كيف احتفل الله بمولد النبي؟.. 5 قربات للشفاعة وتفريج الكربات

سبب تسمية شهر ربيع الأول.. وهل ولد الرسول في 12 يومًا مضت منه؟

دعاء شهر ربيع الأول مفاتيح الجنان.. أدركه بـ 7 كلمات لا ترد

حكم دلك الجسد في الغُسل من الجنابة .. وهل يلزم الوضوء قبل النوم؟

المولد النبوي .. حكم زيادة لفظ سيدنا بالصلاة الإبراهيمية وفضلها

احذرها.. طائفة غضب الله عليها وجعلها في الدرك الأسفل من النار

خطيب الجامع الأزهر: اللجوء للخالق والتعاون مع الغير طوق النجاة من الأزمات

ترشيحاتنا

أوكرانيا تعلن عن هجوم روسي بالمسيرات والصواريخ على أوديسا

الجرام بـ 1,860| هزة قوية تضرب أسعار الذهب

عبد الله بن زايد يترأس وفد الإمارات في الأمم المتحدة

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

وكيل خارجية الشيوخ: خطاب الرئيس السيسي حمل رسائل طمأنة وبث الأمل للمصريين

يا حبيبتي يا مصر| «صباح البلد» يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد فراج وبسنت شوقي «كابل جديد».. بدأت شرارة الحب في تحت السيطرة

ماجي بو غصن بنفس فستان سلمي أبو ضيف تثير الجدل بالسوشيال ميديا|شاهد

ملابس البحر.. زوجة طارق العريان تثير ضجة في أحدث ظهور | شاهد

بعد اللوك الأخير .. إطلالات أثارت ضجة لـ نسرين طافش |شاهد

فيديو

متتكلمش عشان متتهزأش.. كواليس خناقة مصطفى قمر بسبب فيلم أولاد حريم كريم

لحظة عقد قران محمود حجازى على فتاة أمريكية.. فيديو

زيادة المرتبات والمعاشات.. 8 قرارات من الرئيس السيسي لتحسين معيشة المواطنين «فيديوجراف»

بدون زي عسكري.. ظهور غامض للجنرال سيرجي سوروفيكين بمسجد بالجزائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ