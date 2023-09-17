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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة 450 لاعبا.. نادي الغردقة ينهي استعداداته لاستضافة بطولة الكاراتيه

صوره موضوعية
صوره موضوعية

أعلنت إدارة نادي الغردقة الرياضي عن انتهاء استعداداتها الشاملة لاستضافة بطولة الغردقة في الكاراتيه في نسختها الثانية، والتي ستنطلق غدًا الإثنين، بمشاركة 450 لاعبًا ولاعبة من مختلف الأعمار، يمثلون 33 هيئة رياضية متنوعة، تمثل نوادي ومراكز شباب وأكاديميات من مختلف المحافظات، برعاية الاتحاد المصري للكاراتيه وفرع البحر الأحمر.

تستمر البطولة لمدة يومين وتُقام المنافسات في الصالة المغطاة بمدينة الغردقة بإشراف لجنة تحكيم تضم 25 حكمًا من الاتحاد المصري للكاراتيه.

وأكد محمد الشيخي، رئيس نادي الغردقة الرياضي، أن بين المشاركين لاعبين من المنتخب القومي للكاراتيه.

وسيشهد افتتاح البطولة حضور محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب الفني للاتحاد الدولي، وأمين الزعبلاوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، كما سيشهد الحدث حضور عدد من مدربي المنتخب القومي للكاراتيه. ومن المقرر أن يُقام حفل الختام وتوزيع الجوائز على الفائزين مساء الثلاثاء المقبل.

الغردقة الكاراتية بطولة استضافة مشاركة الاتحاد المصري للكاراتيه

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