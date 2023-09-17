صناعة الشيوخ: قرارات السيسي إحساس صادق من القيادة السياسية بنبض المواطنين

أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينحاز دائمًا للمواطن في جميع قراراته والتى تعبر تعبيراً حقيقياً بإحساس القيادة السياسية بنبض المواطن المصرى، خاصة أن الرئيس السيسى يدرك مدى حب المصريين لوطنهم وتحملهم أي أعباء في سبيل نهضة بلدهم في مختلف المجالات ، مشيراً إلى أن أكبر دليل على ذلك القرارات التاريخية والمهمة التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف ضمن مبادرة حياة كريمة.

وقال " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم إن الرئيس السيسى فاجأ كل المصريين بهذه القرارات التى جاءت فى توقيت صعب للغاية حيث لاتزال الأزمة المالية العالمية تلقى بظلالها الصعبة على اقتصاديات مختلف دول العالم بما فيها الدول الكبرى والمتقدمة مؤكداً أن هذه القرارات تؤكد احساس الرئيس السيسى بنبض المواطن المصرى وجاءت ترجمة حقيقية لشعوره بالمواطن المصري وحجم الأعباء التي زادت مؤخرا نتيجة للأوضاع الاقتصادية العالمية التي انعكست على الاقتصادي المصري.

ووجه المهندس محمد المنزلاوى تحية قلبية للرئيس السيسى على قراراته المتعددة والتى انحاز فيها لكل العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات والفلاحين والصحفيين وتمثلت في زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وفقا لمناطق الاستحقاق مشيداً بقرارات الرئيس السيسى بحد الإعفاء الضريبي للموظفين بالدولة والذى تم رفعه بنسبة 25 % من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه وبقرار معاش تكافل وكرامة بزيادة الفئات المالية الممنوحة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات بإجمالي 5 ملايين أسرة ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات إلى 600 جنيه بدلا من 300 جنيه لتشمل 11 مليون مواطن.

كما أشاد المهندس محمد المنزلاوى بالقرارات التي شملت الفلاحين والتى تمثلت في إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022 وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024 ، مطالباً من الحكومة الاسراع فى تطبيق هذه القرارات التى اسعدت كل المصريين وأسرهم.