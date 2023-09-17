صحة الدقهلية: الكشف على 376 مواطنًا في قافلة طبية بإحدى قرى بلقاس

أكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور هشام مكين أنه تم الكشف على 376 مواطنًا من خلال القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الصحة بقرية برهام مركز الستاموني ببلقاس في مختلف التخصصات، وتم صرف العلاج اللازم للمرضى بالمجان .

وأوضح وكيل الوزارة - في تصريح اليوم الأحد - أنه تم تنظيم القافلة مشاركة ودعمًا للمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة في قرية برهام، مشيرا إلى أنها ضمت 6 عيادات منها (باطنة - أطفال - جلدية - أسنان - تنظيم أسرة)، فضلا عن معمل لتحاليل الدم .

وأضاف أنه تم إجراء 35 تحليلا مختلفا للمرضى، فضلا عن فحوصات لـ 35 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم، ونحو 40 حالة اعتلال كلوي، مؤكدا حرص المديرية على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.