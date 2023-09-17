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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كاميرا «العمل» تلتقط صوراً من وحدات التدريب المتنقلة الجاهزة للانطلاق

صدى البلد

التقطت كاميرا وزارة العمل صوراً لعربات التدريب المتنقلة الجاهزة للانطلاق خلال الفترة المقبلة، لتدريب الشباب على 6 مهن تحتاجها سوق العمل، ولتنضم إلى 27 وحدة متنقلة تعمل الآن في جميع المحافظات للتدريب المهني على 3 مهن. 

وقال حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الأحد، إن  هذه الوحدات المتنقلة يتم تمويلها من صندوق التمويل والتدريب التابع للوزارة، وإنها تعد  أحد أهم مشاريع التشغيل التى تبنتها وزارة العمل، وأطلقتها فى شهر أكتوبر عام 2019، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك"، وهي عبارة عن ورشة تدريبية على إحدى المهن الحرفية ملحق بها جرار لسهولة التنقل من مكان لآخر، ومجهزة بأحدث الأجهزة والأدوات، تجوب قرى ونجوع المحافظات بفرق عمل متخصصة، وأنه تم تنفيذ عمليات التطوير فى الوحدات التدريبية بالجهود الذاتية بأيدى عمال الوزارة فى الورش الخاصة والتابعة لها، بأدواتهم ومعداتهم وتحت إشراف مهندسين الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

وكانت الوزارة أعدت دراسة عن أكثر المهن طلبا فى سوق العمل المصرية، والتى أسفرت عن 3 مهن اعتمدت فى برامج التدريب المهنى المقدمة بالوحدات المتنقلة، وهي: التفصيل والخياطة؛ والسباكة الصحية؛ وكهرباء التوصيلات، وتم تجهيز كل وحدة متنقلة للتدريب على تلك المهن الثلاثة.

بينما تواصل" العمل" جهودها للاطلاق 10 وحدات جديدة خلال الفترة القليلة القادمة على مهن أخرى أكثر طلبا فى سوق العمل مثل: تركيب وصيانة كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، وصيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة الشاشات وأجهزة الحاسب الآلى، وصيانة أجهزة التبريد والتكييف، والحرف التراثية، واستخلاص الزيوت العطرية، وغيرها من المهن المستقبلية.

ونجحت وحدات التدريب المتنقلة هذه، ومنذ انطلاقها فى عام 2019 وحتى شهر أكتوبر 2022، فى تنفيذ 500 دورة تدريبية على ثلاث مهن، وهى التفصيل والسباكة الصحية وكهرباء التوصيلات، وتخريج 5000 شاب فى 80 قرية مستهدفة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وفي خطة 2022-2023 نجحت في تخريج 1980 خريجا، بينما تستهدف في الخطة الجديدة 2023-2024، تخريج 2440 شابا وفتاة على المهن التي تحتاجها سوق العمل، مع التركيز على المهن المستقبلية.

كانت الوزارة أرسلت مؤخرا وحدة تدريب إلى مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء لتدريب البدويات على مهن تراثية خاصة بهن، وأيضا وحدة مماثلة إلى حي الأسمرات.

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