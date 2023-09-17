فلسطين: نواجه صعوبات بحصر أعداد المفقودين والناجين من جاليتنا في درنة الليبية

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، إنها تواجه صعوبات حقيقية بحصر أعداد المفقودين والناجين من أبناء الجالية الفلسطينية جراء الإعصار الذي ضرب شرق ليبيا قبل أيام.

وأضافت الوزارة، في بيان، صدر اليوم الأحد، أنها تحتاج إلى مزيدا من الوقت حتى تتمكن من الحصول على معلومات دقيقة بشأن أعداد من وجدوا أحياء وأعداد المفقودين حتى الآن.

وأوضحت أنه يتعذر حتى اللحظة اجراء أية فحوصات حمض النووي لمئات الجثث التي يقذفها البحر، مما يزيد من صعوبة التعرف على أصحابها.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني السفير أحمد الديك أن الأسر الفلسطينية في تلك المنطقة تعيش حالة مأساوية حقيقية وكارثية، خاصة وأن السيول جرفت مناطق وشوارع ومنازل بأكملها.

ونوه إلى أن المتابعة متواصلة لأي مستجدات تتعلق بأوضاع الجالية الفلسطينية في المنطقة الشرقية التي ضربها الاعصار المدمر في ليبيا.

وأضاف، أن بعض الأُسر وجدت عدداً من أفرادها أحياء بعد طول عناء كانوا قد لاذوا بالفرار من هذه الكارثة، ولا زال العشرات في عِداد المفقودين.

وأكد أن 23 ضحية حتى الآن في صفوف الفلسطينيين، وعشرات الأُسر لازالت في عِداد المفقودين.