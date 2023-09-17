عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين: نواجه صعوبات بحصر أعداد المفقودين والناجين من جاليتنا في درنة الليبية

أثار الإعصار في ليبيا
أثار الإعصار في ليبيا

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، إنها تواجه صعوبات حقيقية بحصر أعداد المفقودين والناجين من أبناء الجالية الفلسطينية جراء الإعصار الذي ضرب شرق ليبيا قبل أيام.

وأضافت الوزارة، في بيان، صدر اليوم الأحد، أنها تحتاج إلى مزيدا من الوقت حتى تتمكن من الحصول على معلومات دقيقة بشأن أعداد من وجدوا أحياء وأعداد المفقودين حتى الآن.

وأوضحت أنه يتعذر حتى اللحظة اجراء أية فحوصات حمض النووي لمئات الجثث التي يقذفها البحر، مما يزيد من صعوبة التعرف على أصحابها.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني السفير أحمد الديك أن الأسر الفلسطينية في تلك المنطقة تعيش حالة مأساوية حقيقية وكارثية، خاصة وأن السيول جرفت مناطق وشوارع ومنازل بأكملها.

ونوه إلى أن المتابعة متواصلة لأي مستجدات تتعلق بأوضاع الجالية الفلسطينية في المنطقة الشرقية التي ضربها الاعصار المدمر في ليبيا.

وأضاف، أن بعض الأُسر وجدت عدداً من أفرادها أحياء بعد طول عناء كانوا قد لاذوا بالفرار من هذه الكارثة، ولا زال العشرات في عِداد المفقودين.

وأكد أن 23 ضحية حتى الآن في صفوف الفلسطينيين، وعشرات الأُسر لازالت في عِداد المفقودين.

وزارة الخارجية الفلسطينية أعداد المفقودين والناجين الجالية الفلسطينية ليبيا الاعصار المدمر في ليبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات.. التأمينات تعلن التفاصيل

12 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بالتزامن مع أنباء عاصفة التنين

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

قائد ليفربول: ما يحدث مع محمد صلاح أمر غير عادل

الدولار رسميا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر بعد ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

الجرام بـ 1,860| هزة قوية تضرب أسعار الذهب

400 جنيه|الذهب في انتظار قرار الحكومة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

راجعة لأيام زمان| أسعار اللحوم مفاجأة في الأسواق والهبوط يتخطى 100 جنيه

ترشيحاتنا

«بسبب إيلون ماسك».. مؤسس جوجل سيرجي برين يطلق زوجته بشكل مفاجئ «فيديوجراف»

سر رفض تكريم عبلة كامل بالمهرجانات.. محمد رياض وأمير رمسيس يجيبان

فلوسي فين؟.. مش هلعب معاكم| هل تخلى زيزو عن الزمالك؟.. مصدر يكشف التفاصيل

في اليوم العالمي لسلامة المرضى.. 3 طرق طبيعية وفعالة لتقوية المناعة

أسرع 20 لاعبًا بالعالم| نجم المنتخب ينافس مبابي في قائمة أبطال العالم.. وصدمة لـ محمد صلاح

تسونامي الأزمات يضرب الأهلي.. مشكلة دوري السوبر ومشاركات الدوليين والشحات يغيب مباراتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبّب أمراضًا.. جمعية أمريكية تحذر من أحد أنواع حلاوة المولد

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

محمد فراج وبسنت شوقي «كابل جديد».. بدأت شرارة الحب في تحت السيطرة

ماجي بو غصن بنفس فستان سلمي أبو ضيف تثير الجدل بالسوشيال ميديا|شاهد

فيديو

والداى انفصلا وعمرى يومين وتأخرت فى الكلام 8 سنوات.. مأساة حورية فرغلى

متتكلمش عشان متتهزأش.. كواليس خناقة مصطفى قمر بسبب فيلم أولاد حريم كريم

لحظة عقد قران محمود حجازى على فتاة أمريكية.. فيديو

زيادة المرتبات والمعاشات.. 8 قرارات من الرئيس السيسي لتحسين معيشة المواطنين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ