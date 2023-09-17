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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط ضحايا في إطلاق نار عشوائي جنوب إيران

الشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بمصرع عنصر من الباسيج وإصابة 3 آخرين إثر إطلاق نار من مجهولين جنوبي البلاد اليوم، الأحد.

ووفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، قال النائب السياسي والأمني لمحافظة فارس إن شخص توفى وأصيب ثلاثة آخرين في إطلاق نار عشوائي في مدينة نورآباد ممسني.

ونقلت وكالة تسنيم الدولية عن إسماعيل قزل سفلي قوله في تصريح له إنه: "حوالي الساعة 7:50 مساء يوم السبت 16 سبتمبر، بدأ شخصان يركبان دراجة نارية في إطلاق النار ببنادق الصيد بشكل عشوائي على قوات التعبئة المتواجدة في الجهة الجنوبية من ساحة معلم بمدينة نورآباد ممسني".

وأضاف، "بعد هذا الهجوم الأعمى الذي أدى إلى إصابة 4 أشخاص من التعبئة في جهة الصدر، لاذ المهاجمون بالفرار على الفور من المكان وتحاول القوى الأمنية إلقاء القبض عليهم".

وتابع: "للأسف استشهد في هذه الحادثة أحد أفراد التعبئة بسبب خطورة إصابته وتم نقل هؤلاء المصابين إلى المستشفى ويخضعون للعلاج في المدينة، وحالة جميع المصابين الثلاثة مستقرة وتحت السيطرة".

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