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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التربية والتعليم يفتتح فندق مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالأقصر

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم يفتتح فندق مدرسة المتفوقين

افتتح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الفنى، صباح اليوم ، في مستهل زيارته للأقصر، فندق مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM"، وذلك في إطار التوسع في أعداد مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، والاطمئنان على جاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب في العام الدراسي المقبل 2023/ 2024.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن مدارس "STEM" تعد نقطة مضيئة في نظام التعليم المصري، حيث أن الدولة المصرية تهتم بالموهوبين والمبدعين لأنهم يصنعون الفارق في المستقبل، مشيرًا إلى أن هذه المدارس 
تتضمن تعليمًا قائمًا على دعم مهارات التفكير العليا والبحث العلمى خاصة فى مجالات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا.

 استمع الوزير لشرح تفصيلي حول مكونات مبنى الإقامة الخاص بمدرسة المتفوقين وعدد الطلاب الذي يستوعبه المبنى، كما تفقد مختلف غرف المبنى.

وقد أشاد الوزير بإمكانيات الفندق، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على دعم مدارس “STEM” وراحة أبنائنا الطلاب الدارسين بها لتحقق الهدف الذي أنشئت من أجله.

وقد تفقد الوزير مبنى الفندق والذي يضم  92 غرفة (سكن طلاب)، تشتمل على 368 سريرا ، وتبلغ مساحة غرفة النوم للطلبة 28 مترا مربعا، و 8 غرف إشراف، و 2 غرفة إقامة عاملين، كما يضم المبنى  8 غرف مذاكرة بها  704 كراس و165 منضدة تربية فنية و11 منضدة مدرسين، وتبلغ مساحة صالة المذاكرة 170 مترا مربعا، بالإضافة إلى صالة طعام تبلغ مساحتها 194 مترا مربعا، وصالة مطبخ تبلغ مساحتها ٢٠٠ متر مربع.

جاء ذلك بحضور محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية والدكتور صبري خالد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وزير التربية والتعليم يفتتح فندق مدرسة المتفوقين
وزير التربية والتعليم يفتتح فندق مدرسة المتفوقين
وزير التربية والتعليم يفتتح فندق مدرسة المتفوقين
وزير التربية والتعليم يفتتح فندق مدرسة المتفوقين
وزير التربية والتعليم يفتتح فندق مدرسة المتفوقين
وزير التربية والتعليم يفتتح فندق مدرسة المتفوقين
وزير التربية والتعليم يفتتح فندق مدرسة المتفوقين
وزير التربية والتعليم يفتتح فندق مدرسة المتفوقين

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