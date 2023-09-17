الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار إدراج أريحا القديمة على قائمة التراث العالمي

رحب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الاحد، بقرار لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، إدراج موقع أريحا القديمة/ تل السلطان على قائمة التراث العالمي.

واعتبر الرئيس الفلسطيني قرار لجنة التراث العالمي، أمرًا بالغ الأهمية ودليل على أصالة وتاريخ هذا الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن دولة فلسطين ستستمر في الحفاظ على هذا الموقع الفريد من نوعه للبشرية جمعاء.

وتوجه عباس، بالشكر إلى المملكة العربية السعودية، على استضافة لجنة التراث العالمي، كما شكر أعضاء اللجنة والأمانة العامة لليونسكو وكل الدول التي ساهمت في إدراج موقع تل السلطان على لائحة التراث العالمي.

ويعتبر موقع أريحا القديمة/ تل السلطان، أحد أهم المواقع الأثرية في فلسطين، ذات القيمة العالمية الاستثنائية، يشهد على تطور الحضارة الانسانية منذ العصر الحجري الحديث، ويبين الجهود المبذولة من دولة فلسطين للحفاظ على الموقع للبشرية جمعاء.

وحسب وسائل إعلام فلسطينية فأن أريحا القديمة/ تل السلطان، تعتبر أقدم مدينة زراعية محصنة في العالم تم اقامتها قبل عشرة آلاف عام، ما يعني 4000 عام قبل إقامة المدن المحصنة في الفترات اللاحقة، والموقع انجاز حضاري تفردت به أريحا القديمة، وتميزت به عن غيرها من المواقع، ما يجعلها اول نموذج ناجح للمستقرات البشرية الدائمة والمنظمة ضمن نمط معماري فريد ونظام اجتماعي – سياسي– ديني واقتصادي مزدهر، وأحد أهم المراكز الاساسية للثورة الزراعية القائمة على تدجين النباتات والحيوانات؛ وألهَم الشرق الأدنى والعالم لبناء وتنظيم المراكز الحضارية والانتقال الى مرحلة الانتاج الغذائي، والتي أرست الأسس لبناء العالم الحديث.