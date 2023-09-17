تعرف على الموعد الجديد لاحتفال دار الكتب والوثائق بمئوية رحيل سيد درويش

حدّدت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، يوم 18 سبتمبر الجاري، للإحتفاء بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، على أن تقام الاحتفالية بمقر دار الكتب بكورنيش النيل في تمام الثانية عشرة من ظهرًا، وذلك بعد أن تم تأجيلها الأسبوع الماضي، تنفيذا لقرار الدولة بالحداد على ضحايا الكارثتين الطبيعيتين في ليبيا والمغرب.

ومن المقرّر أن تبدأ الاحتفالية بالسلام الوطني وهو من ألحان الفنان العظيم، ويحييها الموسيقار الكبير هاني شنودة الذي يتحدث عن مسيرة سيد درويش، ومواقفه الوطنية وأغانيه التي أثرت في وجدان المصريين.

يتخلّل الاحتفالية عرض لفيلم تسجيلي عن فنان الشعب، وتقدم دار الكتب المصرية للجمهور مقطوعات صوتية نادرة بصوت سيد درويش من كنوز الدار.

وعلى هامش الاحتفالية، تقيم قاعة الاطلاع الرئيسية في الدار معرضًا لأبرز ما كتب عن فنان الشعب سيد درويش.