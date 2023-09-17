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رئيس التحرير
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رياضة

مديرية الشباب بجنوب سيناء: برنامج لياقتي مهارتي يسعى لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية

صدى البلد

أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء محمد فتحي توفيق، أن برنامج الرياضة من أجل التنمية "لياقتي مهارتي" بمركز التنمية الرياضية بشرم الشيخ، يسعى إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، من خلال إدماج جميع شرائح وفئات المجتمع المصري.


وقال وكيل الوزارة - في بيان، اليوم /الأحد/- إن البرنامج يهدف إلى تنمية المهارات الحياتية للفتيات من خلال الرياضة.. ويتضمن 4 دروس؛ الأول بعنوان "انا عارفة نفسي" تحت شعار "أفضلي دوري هتكتشفي وتطوري"، والثاني "أنا جميلة" تحت شعار "سيبك من المرايا جمالك حكاية"، و الثالث "أقبل نفسي واحترمها"، والرابع "عادات صحية".


ولفت إلى أن الفعاليات تقام تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ جنوب سيناء خالد فودة، مشيرا إلى أن البرنامج يستهدف 3 آلاف فتاة في كل محافظة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) في إطار برنامج تهيئة بيئة داعمة للنشء في مصر.
وأضاف توفيق أن المرحلة الأولى والثانية من البرنامج استهدفت 7 مراكز على مستوى جنوب سيناء، لافتا إلى أن البرنامج يتم في إطار توعوي يهدف إلى تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة من خلال ممارسة الرياضة، وكذلك الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، والمساهمة في رفع الوعي الثقافي الرياضي لدى المجتمع المصري.


وأكد أن الفتاة والمرأة المصرية سيكون لها دور كبير خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، في المشاركة المجتمعية من خلال ممارسة الرياضة.
ويأتي ذلك في إطار انطلاق فعاليات المرحلة الرابعة من مشروع برنامج الرياضة من أجل التنمية "لياقتي مهارتي" بمركز التنمية الرياضية بشرم الشيخ، من خلال التسجيل الفعلي وملء الاستمارات. 

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