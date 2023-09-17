الريف المصري: بدء إطلاق التيار الكهربائي جزئياً بأراضي مشروع الـ1.5 مليون فدان بالطور

أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن البدء في إطلاق التيار الكهربائي بشكل جزئي بأراضي الريف المصري الجديد في منطقة الطور، وذلك قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل، ليغطي المنطقة الإدارية والمنطقة المحيطة بها الواقعة داخل أراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان بالطور، بأطوال شبكات تصل إلى 65 كيلومترا طوليا.

وذكرت الشركة - في بيان اليوم الأحد - أن ما يتم تنفيذه وإتمامه حاليا يأتي تمهيدا لبدء تغطية شبكة الكهرباء بجميع أراضي الريف المصري الجديد بمنطقة الطور، والواقعة على مساحة تزيد على 24 ألف فدان.

من جانبه، وجه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الريف المصري الجديد المهندس عمرو عبدالوهاب، بتكثيف أعمال مد شبكات الكهرباء داخل أراضي المنتفعين بمشروع المليون ونصف المليون فدان في منطقة الطور بالكامل، بما يشمل صب القواعد الخرسانية وتركيب كافة الأعمدة ومد أسلاك الكهرباء بشكل متتابع داخل مساحات أراضي المنتفعين بالمشروع.

وأوضح عبدالوهاب أن العمل يسير حاليا على قدم وساق وبصورة مكثفة من أجل إنجاز مستهدفات مد شبكات الكهرباء بمنطقة الطور، ضمن أعمال إدخال الكهرباء لأراضي المشروع القومي الواقعة في المنطقة بالكامل، حيث تم تزويد الطريق الرئيسي الأسفلتي بأبراج الكهرباء، من خلال صب الخرسانات وتركيب أبراج الكهرباء.

وأشار إلى أنه قد تم إمداد الموقع بأحدث المعدات وأعداد القوى العاملة المتخصصة واللازمة، ما من شأنه أن يسهم في مضاعفة معدلات التنفيذ بأعمال مد شبكة الجهد المتوسط وتركيب أعمدة الإنارة، من أجل سرعة دخول الكهرباء للمنطقة بالكامل، وفق برنامج وخطة العمل الموضوعة من جانب الشركة والجهات المنفذة.