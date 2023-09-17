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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتابع التجهيزات النهائية بمقر مجمع المصالح المميكن

صدى البلد

تابع محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط اليوم / الأحد / التجهيزات النهائية الجارية بمقر مجمع المصالح المميكن بالخارجة ؛ استعدادا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وعدد من المسئولين المعنيين.
وأطلع المحافظ - خلال جولته التفقدية -على أعمال تركيب الإنترلوك بساحة السيارات الملحقة بالمول التجاري على مساحة 4 آلاف م٢، موجها بسرعة إنهاء أعمال التركيب، وتنظيم أماكن اصطفاف السيارات، والانتهاء من أعمال التشجير واللاند سكيب بمحيط المجمع مراعاة للمظهر الحضاري.

كما تفقد مقر مكتب المحافظ بالمجمع، مُوجها بالانتهاء من أعمال الكهرباء والأسقف المعلقة والأرضيات، ومراجعة أعمال الحماية المدنية والمصعد الكهربائي، كما وجه بتوسعة ساحة السيارات المقابلة لمبنى قاعة المؤتمرات وربطها بمسار الطريق الرئيسي؛ لاستقبال ضيوف المحافظة.
 

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