قالت صحيفة “ديلي ستار” إن حوالي مليار من العناكب “الشبق ” تطير إلى العقارات في جميع أنحاء بريطانيا لموسم التزاوج.

فيما حذر احد الخبراء ، من أن هذه المخلوقات يمكنها "الطيران"، أو الهبوط بالمظلة في الهواء، لذلك حتى الناس في المباني الشاهقة لن يسلمون منها.

وقال كريس ديفيس، من شركة Cleankill Pest Control: "من الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل، منع العناكب من الدخول إلى منزلك. في هذا الوقت من العام، تبحث ذكور العناكب عن الإناث، لذا تشق طريقها إلى منازل الناس للعثور على رفيقة.

مليار عنكبوت طائر يغزون المنازل ببريطانيا .. ما القصة



وأضاف كريس: "ما لا يعرفه معظم الناس هو أن العناكب يمكنها "الطيران، ويمكنها بسهولة الوصول إلى ارتفاع حوالي 40 قدمًا عن طريق "المنطاد"، لذلك حتى الأشخاص الموجودين في الأبراج السكنية ليسوا محصنين".

على الرغم من أن العناكب لا "تطير" بالمعنى التقليدي، إلا أنها تستطيع السفر لمسافات طويلة عن طريق "القفز بالمظلات" في الهواء.

هذه الظاهرة، التي تسمى "المنطاد" أو "الطيران الورقي"، تحدث عندما يطلق العنكبوت نفسه من مكان ما على ارتفاع بضعة أقدام من الأرض - مثل جدار أو سقيفة أو شجرة - ويطير في الهواء.