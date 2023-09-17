قادمة من دولة آسيوية.. ضبط شحنات ضخمة من المواد المخدرة بجمارك دبي

أحبطت جمارك دبي تهريب ما يقرب من 200 ألف حبة من المواد المخدرة والأدوية المقيدة.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية أن المواد المخدرة تقدر قيمتها السوقية بنحو 6.2 مليون درهم عبر الشحن الجوي.

واشتبه الفريق الخاص في إدارة الاستخبارات الجمركية في شحنتين كانتا قادمتين من إحدى الدول الآسيوية.

وأكدت الوكالة أن الشحنة الأولي تحتوي على عدد 20 طردا بوزن 460 كيلو جراما من المواد المخدرة وأدوية وعقاقير مقيدة بعدد 33,284 حبة وتقدر قيمتها بنحو 1 مليون درهم.

وتحتوى الشحنة الثانية على 22 طردا بوزن 520 كيلو جرامًا، من الترامادول بعدد 175300 حبة، وتقدر قيمتها بنحو 5.25 مليون درهم.

وبناء على ذلك تم تسليم البضاعة وأصحاب العلاقة الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي وفق الأصول والإجراءات القانونية.