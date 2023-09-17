عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء عاجل من الصحة العالمية إلى السلطات الليبية بشأن دفن ضحايا الفيضانات

ضحايا فيضانات ليبيا
ضحايا فيضانات ليبيا

وجهت منظمة الصحة العالمية ومنظمات إغاثة أخرى ، اليوم الأحد، نداء إلى السلطات في ليبيا بضرورة التوقف عن دفن ضحايا الفيضانات في مقابر جماعية.

ووفقا لشبكة روسيا اليوم، فإن المنظمة قالت إن جثث الضحايا لا تشكل أي تهديدا صحيل تقريبا على الصحة العامة للمواطنين، وأن دفنها بشكل متسرع قد يؤدي إلى مشكلات نفسية طويلة الأمد لذوي الضحايا، بالإضافة إلى مشكلات اجتماعية وقانونية.

كما حثت المنظمة على أهمية تحسين إدارة عمليات الدفن، لتكون في مقابر فردية محددة وموثقة بشكل جيد.

وكان الناطق باسم مركز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، قد صرح بأن الضحايا دفنوا في 3 مقابر جماعية. 

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات الكارثية في مدينة درنة بشرق ليبيا إلى 11300 شخص.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الأحد، إن 10100 شخص آخرين ما زالوا في عداد المفقودين، مشيرا إلى أنه في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج درنة، أودت الفيضانات بحياة 170 شخصا إضافيا.

يذكر أن الإعصار المتوسطي "دانيال" اجتاح يوم الأحد الماضي عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، وتسبب بانهيار سدّين في درنة، جرفت مياههما أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بالتزامن مع أنباء عاصفة التنين

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات.. التأمينات تعلن التفاصيل

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

تبكير موعد الصرف.. معلومات هامة عن مرتبات شهر سبتمبر 2023

91 مليار جنيه.. قرار هام من وزارة التموين بشأن رغيف الخبز

الدولار رسميا الآن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

تسونامي أزمات يضرب الأهلي| مشكلة بسبب دوري السوبر.. الشحات يغيب مباراتين.. وكولر غاضب

400 جنيه| الذهب في انتظار قرار الحكومة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الثانية إلى ليبيا

سجل حافل في ساحات القضاء.. من هو المستشار محمد شوقى النائب العام الجديد

بشأن منشأ كورونا.. نداء هام من منظمة الصحة العالمية إلى الصين

شرقاوي خطف ابن خاله ورماه فى الترعة ورجع يدور عليه.. تفاصيل جريمة الزقازيق

الرئيس السيسي يشهد أداء المستشار محمد شوقي عياد اليمين نائبا عاما.. صور

فيديو ربع ساعة.. تقرير الفحص يفضح تصرفات عنتيل مدينة نصر داخل الصيدلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل التكاليف .. طريقة عمل البسبوسة

فلوسي فين؟.. مش هلعب معاكم| هل تخلى زيزو عن الزمالك؟.. مصدر يكشف التفاصيل

تسبّب أمراضًا.. جمعية أمريكية تحذر من أحد أنواع حلاوة المولد

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

فيديو

موعد زيادة 15٪ ورفع علاوة الغلاء.. قرارات عاجلة لأصحاب المعاشات

هزة قوية في أسعار الذهب اليوم.. وهذا سعر عيار 21 الآن

«بسبب إيلون ماسك».. مؤسس جوجل سيرجي برين يطلق زوجته بشكل مفاجئ «فيديوجراف»

والداى انفصلا وعمرى يومين وتأخرت فى الكلام 8 سنوات.. مأساة حورية فرغلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ