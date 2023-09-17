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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد معاناتها لسنين.. استخراج آلاف الحشرات من رأس فتاة صغيرة| صور

استخراج الالاف الحشرات
استخراج الالاف الحشرات من رأس فتاة صغيرة

كشفت لقطات مؤلمة للحظة إزالة فتاة صغيرة ل آلاف القمل والصئبان من رأسها بعد سنوات من المعاناة. 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، انتقل خبير العناية بالشعر، الذي ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي على حساب The Lice Angels، إلى TikTok لمشاركة اللقطات المروعة، مما ترك العديد من مستخدمي الإنترنت في حالة من القلق.

وفي المقطع، قالت خبيرة الشعر من تكساس: "تأتي هذه الفتاة الصغيرة الجميلة إلى عيادتنا وبدأت أفحص شعرها ولاحظت وجود الكثير من البيض المنطمر في شعرها، بالإضافة إلى القمل.

وحين  ركزت خبيرت التجميل عبر كاميرات الهاتف على رأس الفتاة،  ظهرت مئات المخلوقات الصغيرة تزحف في جميع أنحاء فروة رأسها.

 استخراج الالاف الحشرات من رأس فتاة صغيرة

وأصبح شعر الطفلة متشابكًا وكتلًا تربط خصلات شعرها معًا بفضل كتلة البيض التي تم وضعها على فروة رأسها، ولحسن حظ الفتاة، أشفقت خبيرة التجميل عليها وأجرت لها العلاج مجاناً.

وقامت خبيرة القمل، بتصوير نفسها وهي تمشط شعر الفتاة المبلل، بإزالة كل القمل والبيض يدويًا، وخرج الماء بلون بني غامق من كل التراكمات.

 ولم يكن علاج واحد كافيًا - في الواقع، كان على الفتاة أن تخضع لأربع مجموعات من العلاج للتخلص من الإصابة بأكملها.

وانتشر المقطع المؤلم على نطاق واسع، حيث حصد أكثر من 10 ملايين مشاهدة في وقت كتابة هذا التقرير.

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