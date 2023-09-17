التصديري للصناعات الغذائية ينتهي من أعمال بعثة المقدمة التحضيرية إلى دولة الجزائر 

قام المجلس التصديري للصناعات الغذائية ممثلاً في المهندس تميم الضوى، نائب المدير التنفيذي، ببعثة تحضيرية إلى دولة الجزائر الشقيقة بالتعاون مع إدارة الدول العربية بجهاز التمثيل التجاري ومكتب التمثيل التجاري بالجزائر والمجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والمصنفات الفنية، وذلك خلال الفترة من 11 – 13 سبتمبر 2023.

وعقد “الضوي” مقابلات مكثفة مع ممثلي مجتمعات الأعمال بالجزائر، والتي قام بالترتيب لها المستشار التجاري ياسر قرنى، رئيس مكتب التمثيل التجاري بالجزائر، وكذا عدد من كبرى الشركات والمصانع العاملة في مجال الصناعات الغذائية بجانب زيارة أسواق الجملة وسلاسل السوبر ماركت وعدد من المستوردين، وذلك لدراسة المنتجات الغذائية ومنتجات التعبئة والتغليف والورق التي لها فرص واعدة بالسوق الجزائرية، وكذلك الوقوف على التحديات التي تواجه المنتجات المصرية للتوسع في السوق الجزائرية.

في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز الصادرات واستكمالا لسلسلة البعثات التجارية الناجحة التي قام بها المجلس خلال الفترة الماضية إلى دول أوغندا، وتنزانيا، وكينيا، والسودان، وجنوب السودان، وغانا، جيبوتى، والأردن، والمملكة العربية السعودية، والمغرب، والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري.

ومن بين الجهات التي تم الاجتماع معها الكونفدرالية الجزائرية للمؤسسات CGEA، ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري CREA، والكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل CAP، والشركة الجزائرية للمعارض والفعاليات SAFEX وهى الكيان المسئول عن تنظيم المعارض والفعاليات بشكل رسمي داخل وخارج الجزائر، بجانب مقابلة مدير عام شركة Promosalons المنظمة لمعرض Djazagro أكبر المعارض الجزائرية المتخصصة في الأغذية والتعبئة والتغليف، ومقابلة مديري Carrefour Algerie أبرز سلاسل السوبر ماركت في الجزائر والعالم، وزيارة أسواق الجملة ومن أهمها سوق السمار والذى يعد نقطة تجمع وتوزيع للمنتجات الغذائية داخل الجزائر، وكذلك المراكز التجارية الموجودة في منطقة باب الزوار.

كما تم عقد مجموعة من الاجتماعات مع شركات La Bergere وNovidis وغيرها من الشركات العاملة في تجارة وتداول وتصنيع المنتجات الغذائية، بجانب الاجتماعات المنعقدة بمقر المكتب التجاري بالسفارة المصرية بالجزائر، وكذا الفنادق ومقدمو الخدمات اللوجستية والاستشارية بهدف التحضير الجيد لاستقبال فعاليات البعثة المقرر لها الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر 2023.

جدير بالذكر أن ممثل المجلس شهد ترحيبا كبيرا من قبل الكونفدراليات وتجمعات رجال الأعمال بالجزائر ورغبتهم القوية في زيادة أوجه التعاون مع الشركات المصرية، وتوجد فرص مميزة لزيادة الصادرات المصرية في قطاع الصناعات الغذائية إلى الجزائر، خاصة الخضر والفاكهة المجمدة، والدقيق، والنشاء، والخمائر، ومحسنات الخبيز، ومركزات العصائر، ومركزات الطماطم، والسكر، والجلوكوز والفركتوز، وزيوت الطعام، والبقوليات بأنواعها، والألوان والنكهات الغذائية، والتوابل والأعشاب، وجميع الخامات المستخدمة كمدخلات إنتاج للتصنيع الغذائي.

وفيما يتعلق بأهمية السوق الجزائرية أمام الصادرات الغذائية المصرية، احتلت الجزائر المركز 21 في قائمة أهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة بلغت 76 مليون دولار أمريكي في عام 2022 تمثل نسبة 2% من إجمالي قيمة الصادرات الغذائية المصرية البالغة 4.1 مليار دولار في عام 2022، كما تمثل صادرات الصناعات الغذائية إلى الجزائر نسبة 11% من إجمالي الصادرات المصرية إلى الجزائر في عام 2022 البالغة 700 مليون دولار، وتحظى المنتجات الغذائية المصرية بالأقبال لدى السوق الجزائرية نظرا لتقارب الثقافات الغذائية وقرب المسافة الجغرافية وسهولة النقل والشحن وتوافق اللغة والعادات بجانب المميزات الجمركية التي تتمتع بها المنتجات المصرية عند التصدير إلى الجزائر في إطار اتفاقية التجارة العربية الكبرى واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية المنتظر دخولها حيز التطبيق خلال الفترة القادمة.

وتحتل مصر المركز الخامس عشر في قائمة أهم الدول المصدرة للأغذية المصنعة إلى الجزائر في عام 2022.

تراجعت الصادرات إلى الجزائر في عام 2022 إلى 76 مليون دولار بالمقارنة بصادرات عام 2021 وذلك بسبب حظر مصر تصدير زيوت الطعام خلال الفترة من مارس إلى سبتمبر 2022، ما أدى إلى تراجع صادرات زيوت الطعام المصرية إلى الجزائر بقيمة 42 مليون دولار لتصبح 21 مليون دولار مقارنة بصادرات 63 مليون دولار في عام 2021.

وتعد أهم المنتجات الغذائية المصرية المصدرة إلى الجزائر في عام 2022 زيوت الطعام بقيمة 21 مليون دولار، والخمائر بقيمة 17 مليون دولار، ومخاليط صناعة المشروبات الغازية بقيمة 11 مليون دولار، وسكر وجلوكوز بقيمة 9 ملايين دولار، ومواد زلالية بقيمة 5 ملايين دولار، ودقيق ومنتجات مطاحن بقيمة 4.3 مليون دولار، وشيكولاتة بقيمة 1.5 مليون دولار، فراولة مجمدة بقيمة 1.3 مليون دولار، ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة مليون دولار، ومركزات عصائر بقيمة مليون دولار، وطحينة وحلاوة بقيمة مليون دولار، وبطاطس مصنعة 600 ألف دولار، وشحوم ودهون بقيمة 500 ألف دولار، وخضار مجمد بقيمة 500 ألف دولار، وبذور وأثمار زيتية 500 ألف دولار، وخضار مجفف بقيمة 300 ألف دولار، ولبان طبيعي 230 ألف دولار، وغيرها من المنتجات.

وبلغ عدد الشركات المصدرة للأغذية المصنعة المصرية إلى الجزائر في عام 2022 حوالي 63 شركة، من بينها 36 شركة تزيد صادراتها على 100 ألف دولار.

كما بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الجزائر في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023 حوالي 26 مليون دولار.

وبلغ إجمالي واردات الجزائر من الأغذية في عام 2022 حوالى 6.7 مليار دولار وتمثل حوالى 20% من إجمالي واردات الجزائر البالغة 34 مليار دولار، ومن أهم السلع ألبان بقيمة 1.6 مليار دولار، وبذور الصويا بقيمة مليار دولار، وسكر ومصنعاته بقيمة 773 مليون دولار، وزيت صويا بقيمة 578 مليون دولار، وبقوليات مجففة بقيمة 270 مليون دولار، وتبغ وتبغ مصنع بقيمة 260 مليون دولار، ومركزات لصناعة المشروبات الغازية بقيمة 192 مليون دولار، وزيت نخيل بقيمة 150 مليون دولار، ومستخلصات الشعير بقيمة 127 مليون دولار، ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 112 مليون دولار، ودهون وزيوت مهدرجة بقيمة 110 ملايين دولار، وقهوة بقيمة 102 مليون دولار، وأجبان بقيمة 102 مليون دولار، ومكسرات بقيمة 82 مليون دولار، ومارجرين بقيمة 72 مليون دولار، ومصنعات أسماك بقيمة 61 مليون دولار، وأغذية محضرة للحيوان بقيمة 60 مليون دولار، وغيرها من المنتجات.