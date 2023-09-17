قطع المياه عن قريتين ببني سويف لتنفيذ أعمال تطوير

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف قطع المياه عن قريتي الشنطور ومازورة بمركز سمسطا، وذلك اعتبارًا من الساعة الـ 10 مساء اليوم، الأحد، حتى الواحدة صباح غد، الاثنين، للقيام بأعمال تركيب طلمبات بمحطة الشيخ عابد.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم، الأحد، قطع المياه خلال الفترة المذكورة بسبب أعمال التطوير اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة.

وناشدت المواطنين وأصحاب المخابز وجميع المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

وأكدت القيام بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

