مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يعلن أعضاء لجنة المشاهدة والاختيار لدورته الثامنة

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي، قوام لجنة المشاهدة والاختيار للدورة الثامنة، حيث تضم كلًا من الفنانة ريم أحمد، والناقد الفني الدكتور محمد سمير الخطيب، والمخرج محمد مرسي.



وأكد المخرج والفنان مازن الغرباوي- في بيان، أصدرته إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، اليوم /الأحد/- أن تمكين الشباب يعد أحد أهم أهداف المهرجان، خاصة أن جيل شباب المسرحيين قادر على القيادة، ويحتاج الفرصة والدعم، كما أن تمكين الشباب جزء من بناء مصرنا الحبيبة، وهو أحد الاستراتيجيات التي وضعناها منذ الدورة الأولى لمهرجان شرم الشيخ.



وأشار الغرباوي إلى أن الفنانة ريم أحمد بدأت مشوراها في المجال الفني منذ سن مبكر واشتهرت، وهي صغيرة من خلال تقديم شخصية "هدى" الابنة الصغرى لونيس في مسلسل "يوميات ونيس"، وظهر تميزها من خلال هذا الدور رغم سنها الصغير خاصة في الجزء الأول الذي تم تصويره عام 1994، حين كانت تبلغ من العمر 4 سنوات، وحصلت على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية.



ولفت إلى أن الفنانة ريم أحمد حصلت على عدد من الجوائز عن مسرحية "كوكب ميكي" إخراج ناصر عبد المنعم، وفازت في مهرجان الطفل في الأردن بجائزة أحسن ممثلة أولى، وآخر أعمالها العرض المسرحي ستوكمان على مسرح الغد إخراج دكتور أسامة رؤوف.



أما الناقد دكتور محمد سمير الخطيب، فهو عضو هيئة التدريس بقسم الدراما والنقد بكلية الآداب جامعة عين شمس، وعضو اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 2023، وعضو لجنة الندوات بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 2022.



أما المخرج محمد مرسي فهو مدير فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح منتدبا من مركز الحرية للإبداع، ومشرف على مسرح بيرم التونسي، وليسيه الحرية بالإسكندرية منذ عام 2022، وعضو نقابة المهن التمثيلية شعبة الإخراج المسرحي، وقام بالتحكيم في العديد من المهرجانات.



ومن المقرر أن تقام فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، خلال الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر المقبل، وترؤسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، وتحمل دورته الثامنة اسم الفنانة الكبيرة الدكتورة سميرة محسن، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

