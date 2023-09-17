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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

1.3 مليون جنيه معاش ومستحقات ورثة 3 مصريين من العاملين في إيطاليا

صدى البلد

نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة  العمل؛  بالقنصلية المصرية  بمدينة ميلانو الإيطالية في مساعدة  3 مواطنين مصريين وأفراد أسرهم، بعودة حقوقهم ومستحقاتهم المالية بمبلغ 39 الفا و694 يورو  بما يعادل  مليون  349 ألفا و 400 جنيه ،وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بإستمرار مكاتب التمثيل العمالي بالخارج في رعاية وحماية العمال  المواطنين العاملين بدولة إيطاليا وأفراد أسرهم في الحصول على مستحقاتهم.


تلقت الوزراة تقريرا من رئيس مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا الدكتور محمود حمزاوي أشل  فبه الي انه  تلقى  التماسات من بعض  المواطنين المقيمين بجمهورية مصر العربية بشأن مساعدتهم في الحصول على مستحقاتهم التأمينية لدى هيئة التأمينات الإيطالية INPS عن مورثيهم  السابق عملهم بدولة إيطاليا.                                                                                             

وبعد قيام المكتب بكافة ما يلزم نحو مساعدتهم في ذلك  من إرشادهم إلى المستندات المطلوبة وآلية استخراجها،وبتسليم الملف كاملا لتلك الهيئة، نجح  بالمتابعة المستمرة والفعالة مع الهيئة سالفة الذكر في تسوية المستحقات التأمينية لهم بأثر رجعي منذ وفاة ذويهم وتم تحويلها بعملة اليورو على حساباتهم المصرفية بمصر اعتبارا من شهر سبتمبر الجاري، وذلك على النحو الآتي:                                                                                                                         

 أولا : تم إقرار معاش شهري لورثة المرحوم س.ع.ع من محافظة القاهرة قدره 619 يورو بما يعادل نحو 21 ألف جنيه شهريًا فضلًا عن قيمة متجمد المستحقات منذ تاريخ الوفاة حتى بداية الصرف والبالغ قدرها 15891 يورو بما يعادل نحو 540 ألف جنيه.                                                                                

ثانيًا : تم إقرار معاش شهري لورثة المرحوم ح.أ.أ من محافظة المنوفية قدره 234 يورو شهريا بما يعادل نحو 8000 جنيه بإلإضافة إلى قيمة متجمد المستحقات البالغ قدرها 17350 يورو بما يعادل نحو 590 ألف جنيه.                                                                                         

ثالثًا: تم إقرار معاش شهري لورثة المرحوم ه.م.أ من محافظة الشرقية قدره 100 يورو شهريًا بما يعادل نحو 3400 جنيه فضلًا عن قيمة متجمد المستحقات البالغ قدرها 5500 يورو بما يعادل نحو 187 ألف جنيه..
وتم إخطار  المستفيدين بذلك لمتابعة حساباتهم المصرفية واستلام مستحقاتهم، والذين أعربوا عن خالص شكرهم على الجهود المبذولة في هذا الشأن.

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