عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الاتصالات يشهد توقيع اتفاقية تعاون مع شركة "إيزرى" ESRI

صدى البلد

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة "إيزرى شمال افريقيا" ESRI NA بشأن التعاون فى مجال توفير أحدث برمجيات ESRI لنظم المعلومات الجغرافية للجامعات الحكومية المصرية، وبناء قدرات العاملين بالدولة في مجال حلول نظم المعلومات الجغرافية.

وقع اتفاقية التعاون المهندس/ رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، والسيد/ سهيل العبد مدير عام الاستراتيجيات الدولية بشركة "إيزرى" ESRI.

وعقب التوقيع؛ تم مناقشة سبل التعاون مع جامعة مصر للمعلوماتية لإضافة تخصصات الجيوماتيك الحديثة في المسارات التعليمية بالجامعة.

كما بحث الدكتور/ عمرو طلعت مع السيد/ مايك إلو نائب الرئيس التنفيذى لشركة "سيمنز إي دي إيه" Siemens EDA للصناعات الرقمية، وعدد من قيادات الشركة؛ سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجال بناء القدرات الرقمية. وتناول اللقاء أيضا خطط الشركة للتوسع فى تطوير أدوات التصميم بمساعدة الحاسوب (CAD). وذلك بحضور الدكتور/ حازم الطحاوى  نائب رئيس شركة "سيمنز إى دي إيه" للصناعات الرقمية  فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واجتمع الدكتور/ عمرو طلعت مع السيد/ بريان كويجلى نائب الرئيس التنفيذى لشركة "جوجل" Google لخدمات الشبكة العالمية؛ تناول اللقاء خطط الشركة للتوسع فى شبكتها الدولية والتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات فى هذا الصدد عبر بنيتها التحتية المجهزة لاستقبال الكابلات البحرية ذات الكثافة الهائلة. كما تم بحث فرص التعاون فى مجال تقديم خدمات الحوسبة السحابية لقطاعات الدولة المختلفة وبما يخدم خطة الحكومة في التحول الرقمى.


واختتم الدكتور عمرو طلعت زيارته للولايات المتحدة بعقد لقاء مع السيد أندى أوكونيل نائب رئيس شركة "ميتا" Meta لسياسة المنتج والإستراتيجية وعدد من قيادات الشركة؛ لبحث فرص التعاون فى مجالات عمل الشركة ومنها تعزيز البنية التحتية الدولية للاتصالات والتوسع فى شبكة ميتا الدولية بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات من خلال بنيتها التحتية بمصر . وكذلك بحث التعاون التقني في استخدام ادوات الميتاڤيرس في تقديم حلول تخدم المواطن فى الحصول على خدماته الرقمية بأسهل الطرق.

حضر اللقاءات المهندس/ رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، والمهندس/ محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والدكتور/ يحيى إسماعيل مستشار الوزير لصناعة الإلكترونيات، والمهندس/ ياسر عبدالبارى رئيس برنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والأستاذة/ سماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الجدير بالذكر أن الدكتور/ عمرو طلعت كان قد قام بزيارة الولايات المتحدة لبحث تعزيز التعاون المصرى الأمريكى فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجذب المزيد من الاستثمارات؛ حيث عقد لقاءات مع كل من نائبة مستشار الأمن القومى الأمريكى للتقنيات السيبرانية والناشئة، وعدد من أعضاء الكونجرس الأمريكى، وعدد من مسؤولى كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع عدد من المغتربين المصريين من شباب رجال الأعمال وبعض من الرموز المصرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المقيمة في الولايات المتحدة، وعدد من الشركات أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، وكذلك عدد من أعضاء التحالف العالمى لأشباه الموصلات GSA.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بالتزامن مع أنباء عاصفة التنين

تنفيذا لتوجيهات الرئيس ..وزارة المالية تعلن تفاصيل تطبيق حزمة الحوافز والزيادات الجديدة

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات.. التأمينات تعلن التفاصيل

تعديل مواعيد خطة تخفيف أحمال الكهرباء.. ومصادر تكشف مفاجأة

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

الدولار رسميا الآن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

400 جنيه| الذهب في انتظار قرار الحكومة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

الرئيس السيسي يشهد أداء المستشار محمد شوقي عياد اليمين نائبا عاما.. صور

ترشيحاتنا

كلوب: محمد صلاح رجل الأوقات الصعبة في ليفربول

أسامة ربيع: مرشدو قناة السويس نموذج يحتذى به في الوطنية والانضباط والكفاءة

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر.. مفاجأة في الحد الأدنى للقبول بكيلة التمريض وبشرى لطلاب الصعيد

الدفاع الروسية تعلن إسقاط عشرات المسيرات الروسية والقضاء على مئات الجنود

جمال رائف: حديث السيسي للمواطن المصري يبني جسور الثقة دائمًا بين القيادة والشعب|فيديو

وزير النقل يتابع تنفيذ الخط الثالث لشبكة القطار الكهربائي قنا - الغردقة - سفاجا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على البحر.. ميرهان حسين تستعرض جمالها بملابس الشاطئ |شاهد

بشرى سارة للمواطنين عن موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء

بأقل التكاليف .. طريقة عمل البسبوسة

فلوسي فين؟.. مش هلعب معاكم| هل تخلى زيزو عن الزمالك؟.. مصدر يكشف التفاصيل

فيديو

كارثة جديدة تهدد ليبيا.. تحرك عاجل من الصحة ودرنة تواجه خطرا جديدا

محمود حجازي يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني «فيديوجراف»

مكنتش لاقي تمن الأكل والعلاج|الملحن محمد يحيى يكشف لـ«صدى البلد» أول أجر له

موعد زيادة 15٪ ورفع علاوة الغلاء.. قرارات عاجلة لأصحاب المعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ