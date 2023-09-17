بيت العائلة المصرية يبحث سبل تعزيز التواصل الفعال مع الجماهير

بحث الأمين العام لبيت العائلة المصرية الدكتور محمد شامة سبل تعزيز التواصل الفعال مع الجماهير، مستعرضًا ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية ومناقشة خطة العمل المستقبلية.

جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس التنفيذي لبيت العائلة المصرية برئاسة الدكتور محمد شامة مع الأمين العام المساعد نيافة الأنبا إرميا، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، المنسق العام لبيت العائلة المصرية، وذلك بمشيخة الأزهر.

من جانبهم، أكد المشاركون ضرورة مواصلة الجهود والنزول إلى أرض الواقع والتلاحم مع الجماهير، والاستفادة من فروع بيت العائلة المنتشرة على مستوى المحافظات في استعادة القيم الأخلاقية للمجتمع ونشر السلام وروح التعاون والتراحم بين الناس.

وناقشوا سبل تحقيق الأهداف والمبادئ التي أنشئ من أجلها بيت العائلة المصرية، وعددًا من المقترحات حول منظومة العمل، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، كل في موقعه لتحقيق الهدف الأسمى، وهو النهوض بالوطن من خلال اصطفاف الجميع في عملية البناء المجتمعي وتنمية وتحصين عقول الشباب من الفكر المنحرف والانقسامات والتعصب.