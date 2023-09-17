منها أجهزة صعق كهربي.. ضبط شحنة من الأسلحة الأمريكية في مياه إيران الجنوبية

أعلن رئيس قضاء محافظة هرمزكان في إيران مجتبى قهرماني، عن ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة الأمريكية وأدوات مخصصة لأعمال الشغب في عوامة بمياه إيران الجنوبية.

وقال مجتبى قهرماني ، عبر تصريحات نقلتها وكالة مهر للأنباء: "بالتنسيق مع رئيس دائرة ميناء خمير القضائية، ونتيجة لرصد وجهود قوات الإستخبارات الإيرانية، تم الاستيلاء على شحنة كبيرة من الأسلحة وأدوات المختصة لإثارة الفوضى وأعمال الشغب الأمريكية عند دخولها الحدود المائية في جنوب إيران".

وأكد رئيس جهاز القضاء في هرمزكان، إلى أن الشحنة المذكورة كانت موضوعة في عوامة، مؤكدا أن قوات الإستخبارات، كان لديهم علم بنقل هذه الشحنة الكبيرة من الأسلحة.

وتضم الشحنة أكثر من 6000 جهاز صعق كهربائي أمريكي الصنع، ويستخدم في إثارة الفوضى وأعمال الشغب، صمموا ونفذوا عملية للاستيلاء على هذه الشحنة".

وأضاف: "نتيجة عمل استخباراتي دقيق، تمت مراقبة واعتراض الشحنة المعنية منذ وقت تحميلها على الجانب الآخر من حدود البلاد، وبمجرد دخولها المياه الإيرانية تم التعرف والاستيلاء عليها في محيط ميناء "خمير".