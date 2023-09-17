تنظيم رحلة لمعالم مصر للطلاب المصريين والوافدين الفائزين في مسابقة «ثقافة بلادي»

نظم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف والهيئة العامة لتنشيط السياحة رحلة ترفيهية وتثقيفية للطلاب المصريين والوافدين من الفائزين بمسابقة «ثقافة بلادي» بعد تكريمهم وحصولهم على جوائز مالية ومكتبة علمية.



كان المجمع أعلن في وقت سابق عن تنظيم مسابقة تثقيفية برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب – شيخ الأزهر، شارك فيها الطلاب من المصريين والوافدين من الدارسين بالأزهر، حيث مرَّت المسابقة بعدة مراحل وبمشاركة خبراء من الداخل والخارج، وبالتعاون مع الهيئة العامة لتنشيط السياحة بوزارة السياحة والآثار، وزارة الثقافة، وجميع قطاعات الأزهر الشريف.



وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيَّاد، أن المسابقة التي عقدها المجمع بالتعاون مع وزارتي السياحة والثقافة وتم تكريم الفائزين فيها الشهر الماضي، استهدفت نقل ثقافتنا المصرية إلى غيرها من ثقافات الشعوب الأخرى، وذلك عن طريق التزامل بين طالبين: طالب مصري، وآخر وافد يتعلم على أرض مصر ويدرس بالأزهر الشريف، كما ركَّزت على تأكيد الريادة العلمية والمجتمعية للأزهر الشريف من خلال تعريف الوافدين ودمجهم بثقافة المجتمع المصري وأعرافه وعاداته وتقاليده، ومن ثم تمكينهم من اللغة العربية عامة واللهجة المصرية خاصة، وتعريف الطالب المصري بثقافات الشعوب الأخرى وأعرافهم وعاداتهم وتقاليدهم، وتنشيط السياحة المصرية من خلال تعريف الوافدين بأبرز الأماكن السياحية والأثرية والحضارية في مصرنا الحبيبة، وتنمية روح التعاون بين الطلاب المصريين والوافدين، وتحقيق الأمن المجتمعي من خلال بثّ روح الألفة والتعاون، وتفعيل المشاركة الهادفة بين الأزهر وقطاعات الدولة المختلفة.



وأوضحت د. إلهام شاهين أن المسابقة قد شهدت إقبالًا من الطلاب وتم تكريمهم في احتفال حضره ممثلو الجهات المشاركة في المسابقة، وشملت المسابقة تقديم جوائز مالية للفائزين على خمسة مستويات ولكل مستوى عدد من المراكز الفائزة والمستوفية للشروط والضوابط بإجمالي (370) ألف جنيه مصري، الأولى: خمس جوائز قيمة الجائزة ٢٥ ألف جنيه، الثانية: خمس جوائز قيمة الجائزة عشرون ألف جنيه ، الثالثة: خمس جوائز قيمة الجائزة عشرة آلاف جنيه، الرابعة: عشر جوائز قيمة الجائزة سبعة آلاف جنيه، الخامسة: خمس جوائز قيمة الجائزة خمسة آلاف جنيه، كما قدمت وزارة السياحة جائزة لكل الطلاب الفائزين، وهي عبارة عن زيارات للمعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والتي بدأت اليوم، كما قدم المجلس الأعلى للثقافة مجموعة من الكتب القيمة، لكل الطلاب الفائزين.