ارتفاع إنتاج سلطنة عُمان من التمور بنهاية العام الماضي

ارتفع إنتاج سلطنة عُمان من التمور بنهاية عام 2022 بألفين و734 طنًّا، مسجّلًا 377 ألفا و66 طنا مقارنة بـ 374 ألفا و332 طنا بنهاية 2021، وفق ما بينت الإحصاءات الواردة في الكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.



وجاءت أعلى كمية من إنتاج التمور بمحافظة الداخلية بـ 90 ألفا و200 طن، تلتها شمال الباطنة حيث بلغت الكمية 57 ألفا و923 طنا، ثم محافظة جنوب الباطنة بـ 54 ألفا و715 طنا.

وبلغ إنتاج محافظة شمال الشرقية من التمور 52 ألفا و586 طنا، فيما بلغ الإنتاج في محافظة الظاهرة من التمور 46 ألفا و204 أطان، وبلغ الإنتاج بمحافظة جنوب الشرقية 30 ألفا و237 طنا، وبمحافظة البريمي 19 ألفا و257 طنا.

وبلغ الإنتاج بمحافظة مسقط 12 ألفا و832 طنا، وبمحافظة ظفار 6 آلاف و584 طنا، وبمحافظة مسندم 6 آلاف و396 طنا، وبمحافظة الوسطى 132 طنا.