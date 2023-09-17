إيقاف أعمال بناء مخالف بالدور الثامن في ملوى بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، تنفيذاً لتكليفات المحافظ أسامة القاضي، تكثيف الحملات التفتيشية، والمرور الميداني للارتقاء بالحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية ومنع المخالفات وإزالة جميع أشكال التعديات، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى هذا السياق، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى، من إيقاف أعمال بناء مخالف بالدور الثامن بحى غرب مدينة ملوى، وذلك خلال حملاتها المستمرة داخل دائرة المركز بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإزالة أعمال البناء والتحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وأكد رئيس المركز أن الوحدة المحلية مستمرة في تنظيم حملات تفتيشية لمتابعة الحالة العامة داخل الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية على مستوى المدينة لإحكام الرقابة وتحقيق الانضباط داخل الشارع المنياوى.