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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يفتتح مدرسة ترعة السواحل ومعرض «أهلا مدرستي» بالأقصر

افتتاح مدرسة ترعة
افتتاح مدرسة ترعة السواحل ومعرض "أهلا مدرستي" بالأقصر

قام الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال زيارته لمحافظة الأقصر اليوم، الأحد، بافتتاح عدد من المشروعات التعليمية، وذلك فى إطار الاستعداد للعام الدراسى الجديد 2023/2024.

جاء ذلك بحضور محمد عبد القادر، نائب محافظ الأقصر، واللواء يسري سالم، مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة  للأبنية التعليمية، وخالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتور صبري خالد، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وقد افتتح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى معرض "أهلا مدرستى" بالمدرسة الثانوية بنات، والذى نظمته مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع المحافظة، لتقديم جميع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.

وتفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أجنحة المعرض، والتى تتضمن جميع الأدوات والمستلزمات المدرسية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة للزي المدرسى، والشنط المدرسية، والأدوات المكتبية بهدف خدمة الطلاب وأولياء الأمور بالمحافظة بسعر مخفض.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن وزارة التربية والتعليم تحرص على تخفيف ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور والأسرة المصرية، وتسهم فى توفير جميع المستلزمات المدرسية بأسعار منخفضة جدا من خلال معارض "أهلا مدرستى" على مستوى جميع المديريات التعليمية بالتعاون مع المحافظات.

وتوجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عقب ذلك، إلى افتتاح مدرسة ترعة السواحل للتعليم الأساسي بمدينة أرمنت، والتي أنشأتها الهيئة العامة للأبنية التعليمية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير مركز أرمنت، حيث تفقد الوزير عددا من الفصول وحجرات الأنشطة بالمدرسة.

جدير بالذكر أن المدرسة تمتد على مساحة 2500 متر مربع، بإجمالى عدد فصول 22 فصلا، لخدمة أهالى مدينة أرمنت.

مدرسة ترعة السواحل ومعرض
مدرسة ترعة السواحل ومعرض "أهلا مدرستي" بالاقصر
مدرسة ترعة السواحل ومعرض
مدرسة ترعة السواحل ومعرض "أهلا مدرستي" بالاقصر
مدرسة ترعة السواحل ومعرض
مدرسة ترعة السواحل ومعرض "أهلا مدرستي" بالاقصر
مدرسة ترعة السواحل ومعرض
مدرسة ترعة السواحل ومعرض "أهلا مدرستي" بالاقصر
مدرسة ترعة السواحل ومعرض
مدرسة ترعة السواحل ومعرض "أهلا مدرستي" بالاقصر
مدرسة ترعة السواحل ومعرض
مدرسة ترعة السواحل ومعرض "أهلا مدرستي" بالاقصر
مدرسة ترعة السواحل ومعرض
مدرسة ترعة السواحل ومعرض "أهلا مدرستي" بالاقصر
مدرسة ترعة السواحل ومعرض
مدرسة ترعة السواحل ومعرض "أهلا مدرستي" بالاقصر
مدرسة ترعة السواحل ومعرض
مدرسة ترعة السواحل ومعرض "أهلا مدرستي" بالاقصر
مدرسة ترعة السواحل ومعرض
مدرسة ترعة السواحل ومعرض "أهلا مدرستي" بالاقصر
مدرسة ترعة السواحل ومعرض
مدرسة ترعة السواحل ومعرض "أهلا مدرستي" بالاقصر

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