يؤدي لانفصال الزوجين| أسباب الضعف الجنسي عند الرجال والطبيب المتخصص أول طرق العلاج

أكد الدكتور صلاح زيدان، رئيس قسم المسالك البولية كلية طب بنات الأزهر، أن الضعف الجنسي، قد يحدث نتيجة ضعف الإنتصاب، أو سرعة القذف، أو عدم وجود القذف من الأساس، مشيرا إلى أن الضعف الجنسي قد يكون سبب رئيسي في الإنفصال بين الزوجين.

وقال صلاح زيدان، خلال لقاء له لبرنامج “طبيب البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “شاهيناز جاويش”، أنه لا بد من التشخيص السليم من الطبيب المتخصص، لأسباب ضعف الإنتصاب، وتحديد العلاج اللازم، لأن الضعف الجنسي قد يحدث نتيجة سبب نفسي.

وتابع رئيس قسم المسالك البولية كلية طب بنات الأزهر، أن الألم الشديد في البروستاتا، والإحتقان، قد يؤدي إلى عزوف الزوج عن العلاقة الحميمة، مما يؤدي لحدوث الخلافات مع الزوجة.